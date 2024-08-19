Репортеры WP посетили Суджу 17 августа в сопровождении украинских военных. Ранее репортаж из города опубликовал телеканал Rai, ФСБ завела на его авторов дело, МИД вызвал итальянского посла, а журналистов отозвали из России

The Washington Post опубликовала репортаж из Суджи в Курской области, которую в субботу, 17 августа, посетили журналисты издания в сопровождении украинских военных.

В статье отмечается, что, согласно условиям визита, репортеры не должны раскрывать полных имен военных (только личные имена или позывные), а также детали о позициях ВСУ.

Репортеры въехали в город на двух автомобилях. Один из сопровождавших их военных, командир расчета беспилотников под позывным Боксер, инструктировал их, как вести себя в случае возможной атаки: «Когда я говорю «дрон», все прячутся под деревьями». Он и другие опрошенные WP военные считают, что цель украинской операции в Курской области — положить конец военным действиям.

Журналисты пообщались с жителями Суджи и опубликовали кадры из города. WP пишет, что, хотя здания в центре сильно пострадали от обстрелов, а дороги усеяны осколками и мусором, многие жилые дома остались в основном нетронутыми.

После того как Суджу вместе с украинскими военными посетили журналисты итальянской телекомпании Rai Стефани Баттистини и Симони Трайни, ФСБ завела против них уголовное дело о незаконном пересечении границы, а МИД вызвал посла Италии Чечилию Пиччони. В ведомстве заявили, что репортеры, «грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики», сняли репортаж «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Rai после этого отозвала репортеров из России из соображений безопасности.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Власти Украины называли целью операции усиление позиции на переговорах. Президент Владимир Путин пообещал дать Киеву достойный ответ, исключил диалог с властями Украины, а основной задачей Минобороны назвал выдавливание украинских войск с российской территории.

О ситуации в Судже регулярно отчитывается командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. В частности, 15 августа он заявил, что ВСУ не контролируют город, там находятся подразделения российских войск, идут активные боестолкновения с противником. Накануне, 18 августа, Алаудинов сообщил об остановке прорыва ВСУ в направлении Суджи.