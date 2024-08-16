 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Россия заявила протест из-за итальянских журналистов в Курской области

МИД вызвал посла Италии и выразил протест из-за журналистов в Курской области
Чечилия Пиччони
Чечилия Пиччони (Фото: ambmosca.esteri.it)

МИД вызвал посла Италии в России Чечилию Пиччони и заявил ей «решительный протест» из-за действий съемочной группы итальянского телеканала, проникшей на территорию Курской области. В МИДе отметили, что действия журналистов грозят уголовным делом.

«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что журналисты незаконно проникли на территорию России. Ранее телеграм-канал Baza сообщал со ссылкой на источники, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на корреспондентов по ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы).

Речь идет о Стефании Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). Она сняли репортаж из Суджи.

Материал дополняется.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область МИД Италия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 17:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 20:56
Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в ЦинциннатиСпорт, 20:55
Два украинца напали на пограничников, отобрали оружие и сбежали в РумыниюПолитика, 20:50
Мишустин увеличил число заместителей министра культурыОбщество, 20:48
Пять торговых сетей заморозят цены в Курской области из-за вторжения ВСУЭкономика, 20:41
В «Спартак» пришел второй игрок из бывшей команды СтанковичаСпорт, 20:41
Самолет упал в море во время авиашоу на юге ФранцииОбщество, 20:32
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Искандер-М» уничтожил украинский Су-24 в Днепропетровской областиПолитика, 20:29
Кто такая Пхетхонгтхан Чинават — новый и самый молодой премьер ТаиландаПолитика, 20:28
Чемпион UFC в полутяжелом весе узнал следующего соперникаСпорт, 20:27
Россия заявила протест из-за итальянских журналистов в Курской областиПолитика, 20:27
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:23
Сбербанк впервые за три года раскрыл вознаграждение ключевым менеджерамФинансы, 20:22
В Белгородской области увеличили выплаты пострадавшим от атак ВСУПолитика, 20:21