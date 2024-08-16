Россия заявила протест из-за итальянских журналистов в Курской области
МИД вызвал посла Италии в России Чечилию Пиччони и заявил ей «решительный протест» из-за действий съемочной группы итальянского телеканала, проникшей на территорию Курской области. В МИДе отметили, что действия журналистов грозят уголовным делом.
«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что журналисты незаконно проникли на территорию России. Ранее телеграм-канал Baza сообщал со ссылкой на источники, что МВД России планирует возбудить уголовное дело на корреспондентов по ст. 322 УК (незаконное пересечение госграницы).
Речь идет о Стефании Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания RAI). Она сняли репортаж из Суджи.
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