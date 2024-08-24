 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Том Матч
Том Матч (Фото: Tomthescribe / X)

Репортер американского портала The Daily Beast Том Матч рассказал о пребывании в Курской области в сопровождении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его статья с пометкой об эксклюзиве опубликована на сайте портала.

В материале с заголовком «Очевидец вторжения Украины в Курск, которое Путин хочет скрыть» журналист рассказал о ситуации в Судже. Город Матч назвал «территорией, контролируемой Украиной».

«Daily Beast получил доступ в Суджу <...> путешествуя с украинскими военными. Не могло быть ничего более сюрреалистичного, чем пересечь границу с Россией», — говорится в статье.

Сроки нахождения журналиста на территории Курской области не указаны. Матч утверждает, что менее двух месяцев назад ему было запрещено нахождение на территории России.

CNN ответил на обвинения в адрес журналиста, посетившего курскую Суджу
Политика
Суджа

В Курской области также незаконно находились корреспондент CNN Ник Уолш и итальянские журналисты — Стефания Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1.

ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса — незаконное пересечение границы.

Российский МИД выразил протест послу Италии в России Чечилии Пиччони из-за действий съемочной группы TG1. В ведомстве подчеркнули, что журналисты незаконно проникли на территорию России.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Курская область СМИ
Материалы по теме
CNN ответил на обвинения в адрес журналиста, посетившего курскую Суджу
Политика
ФСБ завела дела против журналистов из США и Украины за репортажи из Суджи
Политика
Зеленский рассказал о целях ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую областьПолитика, 21:43
Семак объяснил «разбалансировкой состава» ничью в матче со «Спартаком»Спорт, 21:40
Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегуПолитика, 21:39
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 21:34
Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр БялкоОбщество, 21:20
NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа с МКСОбщество, 21:16
Отрекшийся от России и отчисленный из UFC боец вернулся в промоушен BraveСпорт, 21:04
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Пашинян поздравил Зеленского и понадеялся на новый уровень сотрудничестваПолитика, 21:00
Игрок «Спартака» получил травму в матче с «Зенитом» и поехал в больницуСпорт, 20:55
По делу о покушении на Симоньян и Собчак допросили троих потерпевшихОбщество, 20:48
Алена Делона похоронили в его поместье рядом c любимыми собакамиОбщество, 20:43
WSJ рассказала о фирме, которая стала ключом к сделке на $20 млрдБизнес, 20:34
Станкович заявил, что удаленный игрок «Зенита» ему «практически как сын»Спорт, 20:22
Кадыров посчитал запрет УПЦ властями Украины маразмомПолитика, 20:12