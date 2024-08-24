Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую область
Репортер американского портала The Daily Beast Том Матч рассказал о пребывании в Курской области в сопровождении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его статья с пометкой об эксклюзиве опубликована на сайте портала.
В материале с заголовком «Очевидец вторжения Украины в Курск, которое Путин хочет скрыть» журналист рассказал о ситуации в Судже. Город Матч назвал «территорией, контролируемой Украиной».
«Daily Beast получил доступ в Суджу <...> путешествуя с украинскими военными. Не могло быть ничего более сюрреалистичного, чем пересечь границу с Россией», — говорится в статье.
Сроки нахождения журналиста на территории Курской области не указаны. Матч утверждает, что менее двух месяцев назад ему было запрещено нахождение на территории России.
В Курской области также незаконно находились корреспондент CNN Ник Уолш и итальянские журналисты — Стефания Баттистини и Симоне Траини с телеканала TG1.
ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Им грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса — незаконное пересечение границы.
Российский МИД выразил протест послу Италии в России Чечилии Пиччони из-за действий съемочной группы TG1. В ведомстве подчеркнули, что журналисты незаконно проникли на территорию России.
Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии
Футболист «Зенита» перешел в английский клуб
Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира
«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»
Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль
Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой
Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре
Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов