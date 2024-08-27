ФСБ возбудила дела против приехавших из Украины в Суджу журналистов
Против семерых иностранных журналистов, которые приехали в Курскую область из Украины, завели уголовные дела. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем РБК.
Все семь дел завели, начиная с 17 августа. Журналистов обвинили в незаконном пересечении границы.
Среди фигурантов дела — журналист Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Коннолли и корреспондент украинского канала 1+1 Наталья Нагорная. Дела против них возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы), им грозит до пяти лет лишения свободы.
Это не первый случай нарушения российской границы в Курской области иностранными журналистами. Так, ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело по аналогичному обвинению. Телеканал CNN в ответ заявил, что Уолш находился там по приглашению властей Украины и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву.
До того российский МИД выразил протест послу Италии в России Чечилии Пиччони из-за действий съемочной группы телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания Rai), попавшей на территорию Курской области вместе с ВСУ. Журналисты сняли репортаж из Суджи. ФСБ 17 августа завела уголовные дела в отношении журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини из-за незаконного пересечения границы и съемок.
Rai после этого отозвала журналистов. Генеральный директор телекомпании Роберто Серджио подчеркнул, что такое решение было принято «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту».
Американский портал The Daily Beast 24 августа опубликовал репортаж своего журналиста Тома Матча с пометкой «эксклюзив» о пребывании в Курской области в сопровождении ВСУ. В нем журналист рассказал о ситуации в Судже. Город он назвал «территорией, контролируемой Украиной». Матч утверждал, что менее двух месяцев назад ему запретили находиться на российской территории.
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