 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ возбудила дела против приехавших из Украины в Суджу журналистов

Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ завела дела в отношении семерых журналистов с 17 августа из-за незаконного посещения Курской области. Среди них — журналист Deutsche Welle Николас Коннолли и корреспондент украинского канала 1+1 Наталья Нагорная
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Против семерых иностранных журналистов, которые приехали в Курскую область из Украины, завели уголовные дела. Об этом говорится в сообщении ФСБ, поступившем РБК.

Все семь дел завели, начиная с 17 августа. Журналистов обвинили в незаконном пересечении границы.

Среди фигурантов дела — журналист Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Коннолли и корреспондент украинского канала 1+1 Наталья Нагорная. Дела против них возбуждены по ч. 3 ст. 322 УК (незаконное пересечение границы), им грозит до пяти лет лишения свободы.

Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую область
Политика
Том Матч

Это не первый случай нарушения российской границы в Курской области иностранными журналистами. Так, ФСБ 22 августа сообщила, что в отношении репортера CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко возбуждено уголовное дело по аналогичному обвинению. Телеканал CNN в ответ заявил, что Уолш находился там по приглашению властей Украины и выполнял свою профессиональную деятельность согласно международному праву.

До того российский МИД выразил протест послу Италии в России Чечилии Пиччони из-за действий съемочной группы телеканала TG1 (им владеет гостелекомпания Rai), попавшей на территорию Курской области вместе с ВСУ. Журналисты сняли репортаж из Суджи. ФСБ 17 августа завела уголовные дела в отношении журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини из-за незаконного пересечения границы и съемок.

Rai после этого отозвала журналистов. Генеральный директор телекомпании Роберто Серджио подчеркнул, что такое решение было принято «исключительно для того, чтобы гарантировать их безопасность и личную защиту».

Американский портал The Daily Beast 24 августа опубликовал репортаж своего журналиста Тома Матча с пометкой «эксклюзив» о пребывании в Курской области в сопровождении ВСУ. В нем журналист рассказал о ситуации в Судже. Город он назвал «территорией, контролируемой Украиной». Матч утверждал, что менее двух месяцев назад ему запретили находиться на российской территории.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Суджа Курская область ФСБ журналисты
Материалы по теме
Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую область
Политика
ФСБ завела дела против журналистов из США и Украины за репортажи из Суджи
Политика
DW сделала репортаж из захваченной ВСУ части Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 26 авг, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 26 авг, 18:02
Mail убрал из логотипа российскую доменную зонуТехнологии и медиа, 11:00
Минобороны отчиталось о ракетном ударе по РСЗО HIMARS в Сумской областиПолитика, 10:58
Politico узнало о планах Киева представить США список целей в РоссииПолитика, 10:56
Налог на прибыль для компаний вырастет до 25%. Как вернуть часть денегPro, 10:48
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетностиИнвестиции, 10:45
Курс Toncoin снова упал после раскрытия сути обвинений по делу ДуроваКрипто, 10:43
Apple назвала дату премьеры iPhone 16. Где смотреть и что покажутLife, 10:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Штрафы, знаки и камеры: каких ужесточений ждать водителям с 1 сентябряАвто, 10:35
В Москве больше не строят апартаменты. В чем причиныНедвижимость, 10:30
Как выглядит наводнение в Судане, где погибли 30 человекОбщество, 10:29
В Минобороны заявили о найденных в схроне ВСУ токсичных смесяхПолитика, 10:28
В Польше второй день подряд подняли самолеты из-за работы авиации РоссииПолитика, 10:26
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 10:24
Роналду назвал последний клуб в своей карьереСпорт, 10:17