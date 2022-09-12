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Военная операция на Украине ,  

Глава Белгородской области сообщил о погибшей и пострадавших при обстреле

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Логачевки погибла гражданка Украины
В селе Логачевка есть частичные разрушения, повреждены автомобили и ЛЭП, отключена подача газа и электричества, сообщил губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: kremlin.ru)

При обстреле со стороны Украины понгранпункта Логачевка в Белгородской области погибла женщина, четверо пострадавших доставлены в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. 3 из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор.

По предварительным данным, в селе Логачевка есть частичные разрушения домов и построек, повреждены автомобили и линия электропередачи. Подачу газа и электричества прекратили, местные власти обязались все восстановить в максимально короткие сроки, указал Гладков.

Об обстреле пограничного пункта Логачевка Гладков сообщил ранее 12 cентября. Он также рассказал о срабатывании системы ПВО в Белгородском районе области и со ссылкой на оперативные службы заявил о повреждении автомобиля в поселке Комсомольский и кровли дома в Белгороде.

Материал дополняется

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел жертвы Военная операция на Украине
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