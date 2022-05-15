Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка со стороны Украины

Обстреляли поселок Середа, один человек получил осколочные ранения. Власти Белгородской области после начала специальной военной операции на Украине не раз сообщали об обстрелах об обстрелах

Поселок Середа в Шебекинском районе Белгородской области обстреляли с территории Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, один мирный житель в результате получил осколочное ранение, ему окажут медицинскую помощь.

Гладков пообещал сообщить более подробную информацию позднее.

За последние недели власти граничащих с Украиной регионов России, в том числе Белгородской области, не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. 24 февраля, в день начала российской военной операции на Украине, Гладков рассказал о разрыве на территории региона нескольких снарядов. В регионе 11 апреля ввели повышенный уровень террористической опасности.

11 мая под обстрел попало село Солохи в Белгородской области. Пострадали семь человек, один погиб. Гладков назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого призвал власти принять дополнительные меры безопасности в приграничных с Украиной областях.