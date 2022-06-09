Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Хотмыжск
Поселок Хотмыжск в Грайворонском городском округе Белгородской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram. До границы с Украиной от Хотмыжска около 10 км.
По его данным, во время обстрела никто не пострадал, в трех домовладениях были выбиты окна, посечены крыши и заборы.
«Постараемся завтра начать восстановительные работы», — добавил Гладков.
Накануне Гладков сообщал о взрывах в СНТ «Дубравушка» в Белгородском районе области, по его словам, произошел пожар на объекте, причиной которого стал «человеческий фактор».
После начала специальной военной операции в Донбассе власти приграничных регионов России неоднократно сообщали об обстрелах со стороны Украины. В Белгородской области в основном обстрелы приходились на села Нехотеевка, Журалёвка и Середа.
27 мая Гладков говорил, что «в целом» в регионе спокойная обстановка, «за исключением отдельных направлений на приграничных территориях».
«В первую очередь это Журавлёвка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. Обращаюсь ко всем, в первую очередь к жителям этих сел: до особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя!» — писал Гладков.
В Белгородской, Брянской, Курской областях, в Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края ввели высокий уровень террористической опасности 11 апреля.
По классификации Национального антитеррористического комитета, существует три уровня террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводят, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта. Этот режим предусматривает усиленную работу правоохранительных органов, а жителям рекомендуют избегать мест массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. С момента введения режима его несколько раз продлевали, в Белгородской области последний раз 25 мая.
В Воронежской области приняли решение с 26 мая отменить этот режим.