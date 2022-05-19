Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах еще 19 домов
В селе Солохи Белгородской области после обстрела с территории Украины 18 мая повреждены 19 домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — написал Гладков.
Подрядная организация выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли, но ремонтные работы было решено приостановить на два-три дня «до стабилизации ситуации», сообщил чиновник. Сейчас в селе восстанавливают линию электропередачи.
Село Солохи подвергалось обстрелам с территории Украины 11 и 18 мая. Оно находится в 40 км к западу от Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.
После обстрела 11 мая погиб один человек, несколько пострадали. Глава Белгородской области назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».
18 мая пострадал еще один житель села Солохи. «По раненому: молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил Гладков. Были повреждены один автомобиль и линия электропередачи.
После случившегося в селе Солохи 11 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал власти граничащих с Украиной регионов принять дополнительные меры безопасности.