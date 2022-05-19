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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах еще 19 домов

После обстрелов села Солохи 18 мая повреждены 19 домов, причем 14 из них повторно, сообщил Вячеслав Гладков. Всего, по словам белгородского губернатора, нужно восстанавливать 59 домов
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Солохи Белгородской области после обстрела с территории Украины 18 мая повреждены 19 домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — написал Гладков.

Подрядная организация выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли, но ремонтные работы было решено приостановить на два-три дня «до стабилизации ситуации», сообщил чиновник. Сейчас в селе восстанавливают линию электропередачи.

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Политика

Село Солохи подвергалось обстрелам с территории Украины 11 и 18 мая. Оно находится в 40 км к западу от Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

После обстрела 11 мая погиб один человек, несколько пострадали. Глава Белгородской области назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

18 мая пострадал еще один житель села Солохи. «По раненому: молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил Гладков. Были повреждены один автомобиль и линия электропередачи.

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Татьяна Стекольникова
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
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