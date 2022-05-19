Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах еще 19 домов

После обстрелов села Солохи 18 мая повреждены 19 домов, причем 14 из них повторно, сообщил Вячеслав Гладков. Всего, по словам белгородского губернатора, нужно восстанавливать 59 домов

Фото: vvgladkov / Telegram

В селе Солохи Белгородской области после обстрела с территории Украины 18 мая повреждены 19 домов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Вчера снаряды повредили 19 домовладений, из которых 14 повторно. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах», — написал Гладков.

Подрядная организация выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли, но ремонтные работы было решено приостановить на два-три дня «до стабилизации ситуации», сообщил чиновник. Сейчас в селе восстанавливают линию электропередачи.

Село Солохи подвергалось обстрелам с территории Украины 11 и 18 мая. Оно находится в 40 км к западу от Белгорода и в нескольких километрах от границы с Харьковской областью Украины.

После обстрела 11 мая погиб один человек, несколько пострадали. Глава Белгородской области назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

18 мая пострадал еще один житель села Солохи. «По раненому: молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает», — сообщил Гладков. Были повреждены один автомобиль и линия электропередачи.

Читайте на РБК Pro Pro Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Статьи Pro Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках Статьи Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы Кейсы Pro Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными Статьи Pro Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии Статьи Pro TWI — методика, с помощью которой легко стандартизировать наставничество TWI — методика, с помощью которой легко стандартизировать наставничество Инструкции Pro Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Инструкции

После случившегося в селе Солохи 11 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал власти граничащих с Украиной регионов принять дополнительные меры безопасности.