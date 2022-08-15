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Школы в приграничных районах Белгородской области перейдут на удаленку

Школы в девяти приграничных с Украиной районах Белгородской области начнут новый учебный год в дистанционном формате, там не будет праздничных линеек. Ранее власти говорили, что эти школы временно закроют
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Школы в девяти районах Белгородской области, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне, в новом учебном году перейдут на дистанционный формат, сообщает пресс-служба правительства региона в Telegram.

Речь идет о Краснояружском, Белгородском, Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также Грайворонском, Шебекинском и Валуйском городских округах — они граничат с Сумской и Харьковской областями Украины. В находящихся там школах не будут проводить праздничные линейки.

В областном правительстве сообщили, что при необходимости власти рассмотрят возможность подвозить детей в другие школы, которые расположены дальше от границы. В детских садах будут работать дежурные группы.

В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах
Общество
Фото:Владимир Мельников / Global Look Press

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утвердил режим работы образовательных учреждений во время заседания региональной антитеррористической комиссии. «Прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков», — цитирует его пресс-служба.

В начале августа Гладков говорил, что региональные власти решили временно закрыть школы и детские сады в пяти приграничных с Украиной районах в связи с требованиями безопасности и перевести учеников в другие образовательные учреждения. В правительстве Белгородской области сообщали, что в этих муниципалитетах работает 21 школа и пять детских садов. В школах числятся более 2 тыс. учеников, в детсадах — 111 воспитанников.

После начала российской военной операции на Украине 24 февраля региональные власти регулярно сообщают о случаях обстрелов населенных пунктов. В области с 11 апреля ввели повышенный уровень террористической опасности, он продлен до 22 августа.

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