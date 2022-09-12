Как принимают беженцев в Белгородской области. Фоторепортаж
На фото: беженцы садятся в автобус на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино».
10 сентября глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что напряженная ситуация сохраняется вокруг Купянска, Балаклеи и Изюма. Он заявил, что представители администрации находятся в регионе и помогают местным жителям эвакуироваться
На фото: люди у пропускного пункта в селе Логачевка.
В субботу 10 сентября Минобороны сообщило о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». В течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР
На фото (слева направо): губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на МАПП «Шебекино».
В выходные жители Харьковской области массово стали массово прибывать в Белгородскую область. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, которые он привел 11 сентября, в пунктах временного размещения находились более 1,3 тыс. человек
На фото: раздача гуманитарной помощи в ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.
На границе у пропускного пункта в селе Логачевка развернули мобильные пункты питания, организовали доставку еды и воды на Харьковскую сторону. Были устроены пункты обогрева, на границе дежурит бригада медиков
На фото: ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.
По данным ВГА Харьковской области на 12 сентября, в Россию за последние дни эвакуировались 5 тыс. человек
На фото: девочка на территории МАПП «Шебекино»
На фото: волонтеры в ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.
Тем, кто едет на машинах, волонтеры дают информацию о пунктах временного размещения в Белгородской области, до которых можно добраться самостоятельно, для беженцев, переходящих границу пешком, организованы автобусы
На фото: ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.
Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что пункт временного размещения в городе рассчитан на кратковременное пребывание, до трех дней. После беженцев отправляют в другие регионы страны
На фото: Логачевка
На фото: ПВР у пропускного пункта в Логачевке
На фото: мужчина в ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка
На фото: волонтеры у пропускного пункта в селе Логачевка
На фото: волонтеры у пропускного пункта в Логачевке.
12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле пограничного пункта пропуска Логачевка со стороны Украины. Погибла гражданка Украины 1942 года рождения, ранения средней степени тяжести получили еще трое украинцев и один местный житель. В этот же день над Белгородским районом сработала система ПВО.