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Как принимают беженцев в Белгородской области. Фоторепортаж

В выходные губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очереди беженцев на границе Харьковской и Белгородской областей. На прошлой неделе в харьковской военно-гражданской администрации заявили об эвакуации мирного населения из нескольких городов из-за обстрелов со стороны ВСУ. Позднее Минобороны сообщило о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма. Как в Белгородской области принимают беженцев — в фоторепортаже РБК
Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На фото: беженцы садятся в автобус на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шебекино».

10 сентября глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что напряженная ситуация сохраняется вокруг Купянска, Балаклеи и Изюма. Он заявил, что представители администрации находятся в регионе и помогают местным жителям эвакуироваться

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: люди у пропускного пункта в селе Логачевка.

В субботу 10 сентября Минобороны сообщило о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». В течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР

Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На фото (слева направо): губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на МАПП «Шебекино».

В выходные жители Харьковской области массово стали массово прибывать в Белгородскую область. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, которые он привел 11 сентября, в пунктах временного размещения находились более 1,3 тыс. человек

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: раздача гуманитарной помощи в ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.

На границе у пропускного пункта в селе Логачевка развернули мобильные пункты питания, организовали доставку еды и воды на Харьковскую сторону. Были устроены пункты обогрева, на границе дежурит бригада медиков

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.

По данным ВГА Харьковской области на 12 сентября, в Россию за последние дни эвакуировались 5 тыс. человек

Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На фото: девочка на территории МАПП «Шебекино»

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: волонтеры в ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.

Тем, кто едет на машинах, волонтеры дают информацию о пунктах временного размещения в Белгородской области, до которых можно добраться самостоятельно, для беженцев, переходящих границу пешком, организованы автобусы

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что пункт временного размещения в городе рассчитан на кратковременное пребывание, до трех дней. После беженцев отправляют в другие регионы страны

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: Логачевка

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: ПВР у пропускного пункта в Логачевке

Фото:Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
На фото: женщина раздает еду и напитки беженцам на территории МАПП «Шебекино»
Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: мужчина в ПВР у пропускного пункта в селе Логачевка

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: волонтеры у пропускного пункта в селе Логачевка

Фото:Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

На фото: волонтеры у пропускного пункта в Логачевке.

12 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле пограничного пункта пропуска Логачевка со стороны Украины. Погибла гражданка Украины 1942 года рождения, ранения средней степени тяжести получили еще трое украинцев и один местный житель. В этот же день над Белгородским районом сработала система ПВО.

Теги
мультимедиа беженцы Белгородская область Харьковская область волонтеры Андрей Турчак Вячеслав Гладков
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