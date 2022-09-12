Как принимают беженцев в Белгородской области. Фоторепортаж

На фото: люди у пропускного пункта в селе Логачевка.

В субботу 10 сентября Минобороны сообщило о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма «для наращивания усилий на Донецком направлении». В течение трех суток была проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию ДНР