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При обстреле белгородского приграничного села повредилась линия ЛЭП

Село Безымено Грайворонского округа Белгородской области обстреляли со стороны Украины 17 мая. Глава региона сообщал об одном пострадавшем

В результате обстрела со стороны Украины села Безымено Белгородской области, который произошел 17 мая была нарушена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нарушена линия электропередачи, с утра начнем восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Белгородский губернатор сообщил о новом обстреле села со стороны Украины
Политика
Вячеслав Гладков

Пострадавшему при обстреле сделали операцию, чувствует он себя удовлетворительно, уточнил глава региона.

Гладков сообщил об обстреле села Безымено вечером 17 мая. Оно находится у границы с Харьковской областью Украины, в селе проживают 908 человек.

В середине апреля жителей Безымено эвакуировали после обстрелов Украиной соседнего села Сподарюшино. Тогда пострадавших не было.

С начала российской военной операции власти приграничных с Украиной регионов неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.

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