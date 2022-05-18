При обстреле белгородского приграничного села повредилась линия ЛЭП

Село Безымено Грайворонского округа Белгородской области обстреляли со стороны Украины 17 мая. Глава региона сообщал об одном пострадавшем

В результате обстрела со стороны Украины села Безымено Белгородской области, который произошел 17 мая была нарушена линия электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Нарушена линия электропередачи, с утра начнем восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стекла», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Пострадавшему при обстреле сделали операцию, чувствует он себя удовлетворительно, уточнил глава региона.

Гладков сообщил об обстреле села Безымено вечером 17 мая. Оно находится у границы с Харьковской областью Украины, в селе проживают 908 человек.

В середине апреля жителей Безымено эвакуировали после обстрелов Украиной соседнего села Сподарюшино. Тогда пострадавших не было.

С начала российской военной операции власти приграничных с Украиной регионов неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.