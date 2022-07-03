Минобороны сообщило о ночном ударе ВСУ по Белгороду ракетами «Точка-У»

Ранее губернатор Гладков рассказал о ЧП, в результате которого погибли три человека, но не назвал его причин. В Минобороны заявили, что обломки одной из сбитых средствами ПВО украинских ракет упали на жилой дом

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Украина ночью нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода, где не расположено никаких военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью после «серии громких звуков» и вероятного срабатывания системы ПВО три человека погибли, четыре пострадали, были повреждены около 50 домов. Глава региона не уточнил причин случившегося.

По данным Минобороны, в сторону города были запущены три ракеты «Точка-У». Средства ПВО сбили их в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом.

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Кроме того, утром курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитых в небе неподалеку от Курска двух украинских беспилотниках. По его словам, это были Ту-141 «Стриж». В результате никто не пострадал. В Минобороны уточнили, что речь идет о начиненных взрывчаткой беспилотниках Ту-143 «Рейс», их действительно уничтожили на подлете к городу средства ПВО.

Сенатор Андрей Клишас заявил о «прямом акте агрессии со стороны Украины» и необходимости «сокрушительного военного ответа» на него. По мнению Клишаса, бездействие может быть истолковано странами Запада как слабость, а удары по российской территории в таком случае продолжатся.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по «демилитаризации и денацификации». В Минобороны утверждают, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам на территории соседнего государства.