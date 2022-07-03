Минобороны сообщило о ночном ударе ВСУ по Белгороду ракетами «Точка-У»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:33
Япония заявила о механизме для снижения цены российской нефти вдвое Политика, 12:32
В России зафиксировали минимум смертей от COVID с апреля 2020 года Общество, 12:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:11
Минобороны сообщило о полном окружении Лисичанска Политика, 12:09
Американский пловец Лохте выставил на продажу олимпийские медали Спорт, 12:02
Курский губернатор сообщил о минометном обстреле приграничного поселка Политика, 12:00
В Риме плюс 40: становится ли катаклизмов в мире больше и почему. Видео Общество, 12:00
Лечение кристаллами: почему люди верят в их магическую силу оздоровления Социальная экономика, 12:00
Минобороны сообщило о ночном ударе ВСУ по Белгороду ракетами «Точка-У» Политика, 11:49
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 11:44
Как Starbucks преодолела свой худший кризис: вспоминает Говард Шульц Pro, 11:41
Чемпион UFC в среднем весе Адесанья защитил титул в бою с Каннонье Спорт, 11:29
В Запорожье заявили о перехвате ПВО большей части снарядов в Мелитополе Политика, 11:25
Военная операция на Украине ,  

Минобороны сообщило о ночном ударе ВСУ по Белгороду ракетами «Точка-У»

Ранее губернатор Гладков рассказал о ЧП, в результате которого погибли три человека, но не назвал его причин. В Минобороны заявили, что обломки одной из сбитых средствами ПВО украинских ракет упали на жилой дом

Video

Украина ночью нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода, где не расположено никаких военных объектов, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью после «серии громких звуков» и вероятного срабатывания системы ПВО три человека погибли, четыре пострадали, были повреждены около 50 домов. Глава региона не уточнил причин случившегося.

По данным Минобороны, в сторону города были запущены три ракеты «Точка-У». Средства ПВО сбили их в воздухе, обломки одной из них упали на жилой дом.

Губернатор ответил на вопрос, как жителям Белгорода спать спокойно
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Не запретить: мобильное приложение как антикризисный инструмент продаж
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции

Кроме того, утром курский губернатор Роман Старовойт сообщил о сбитых в небе неподалеку от Курска двух украинских беспилотниках. По его словам, это были Ту-141 «Стриж». В результате никто не пострадал. В Минобороны уточнили, что речь идет о начиненных взрывчаткой беспилотниках Ту-143 «Рейс», их действительно уничтожили на подлете к городу средства ПВО.

Сенатор Андрей Клишас заявил о «прямом акте агрессии со стороны Украины» и необходимости «сокрушительного военного ответа» на него. По мнению Клишаса, бездействие может быть истолковано странами Запада как слабость, а удары по российской территории в таком случае продолжатся.

Россия с 24 февраля проводит на территории Украины спецоперацию по «демилитаризации и денацификации». В Минобороны утверждают, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам на территории соседнего государства.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Минобороны Украина Белгород «Точка-У» ракетный удар беспилотники Курск
Материалы по теме
Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Николаевом
Политика
Клишас призвал к «сокрушительному военному ответу» на ЧП в Белгороде
Политика
Губернатор сообщил о двух сбитых у Курска украинских беспилотниках
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter