Белгородский губернатор сообщил о гибели мужчины при обстреле сел

При обстреле Нехотеевки в Белгородской области погиб местный житель, сообщил Гладков. Власти выясняют, как он там оказался, поскольку село расселили в начале мая

Мемориал погибшим. Белгород (Фото: vvgladkov / Telegram)

Села Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области были обстреляны со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Нехотеевке погиб местный житель. «Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей», — написал он.

Также в селе, по словам Гладкова, пострадали четыре дома, забор и сельский клуб, а в Журавлевке видимых повреждений нет.

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Нехотеевка находится в Белгородском районе области. Рядом с ним располагается многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе. Местных жителей расселили в гостиницах Белгорода после обстрелов со стороны Украины, о которых власти сообщают с начала российской военной операции.

23 марта в Журавлевке и Нехотеевке ввели режим ЧС, это произошло после разрыва снаряда, выпущенного с украинской стороны. Во всей области с апреля действует желтый уровень террористической опасности.

13 июля Гладков рассказал, что некоторые жители региона разбивают кафельную плитку и стекла в своем жилье. Это делается для получения от властей компенсации, которая положена пострадавшим от обстрелов со стороны Украины.