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Белгородский губернатор сообщил о гибели женщины после обстрела села

Гладков сообщил о смерти женщины, которая накануне получила ранение при обстреле села Журавлевка со стороны Украины. Он говорил, что село обстреливали весь день. Гладков продлил высокий режим опасности до 9 июня

Женщина, которая пострадала при обстреле села Журавлевка в Белгородской области, умерла. Об этом в Telegram сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал он.

Гладков сообщил о ранении женщины в Журавлевке результате обстрела накануне, 26 мая. По его словам, село весь день подвергалось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Пострадавшая находилась в критическом состоянии и вывезти ее не могли несколько часов, после чего доставили в реанимацию.

Губернатор говорил, что в регионе ситуация «в целом спокойная», кроме ряда приграничных с Украиной районов, в первую очередь это касалось Журавлевки, села Середа и хутора Нехотеевка. «До особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя!», — подчеркивал он.

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В Белгородской области с 11 апреля введен высокий, желтый уровень террористической опасности, накануне Гладков продлил его действие еще на две недели — до 9 июня. Этот режим предусматривает усиленную работу правоохранительных ведомств, местным жителям рекомендуется избегать массовых скоплений людей и брать с собой документы.

Глава региона в течение нескольких недель сообщает об обстрелах Белгородской области, к 25 мая в Журавлевке и Нехотеевке оказались поврежденными из-за обстрелов 41 автомобиль и 82 строения. Он указывал, что ремонтные работы в этих условиях проводить пока невозможно, так как строители будут в опасности.

Гладков 11 мая сообщил о погибшем в ходе обстрела села Солохи. «На данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и трое раненых, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он тогда, назвав ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

О гибели людей из-за обстрелов сообщали и власти соседней Курской области, которая также граничит с Украиной. Губернатор Роман Старовойт рассказал 18 мая об обстреле второй раз за день поселка Тёткино, из-за чего пострадал сахарный завод, причем «наши бойцы отбили атаку». На следующее утро он сообщил, что при ударе заводу погиб человек. «Это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые», — написал Старовойт.

В Кремле призвали власти приграничных с Украиной регионов принять меры дополнительной безопасности. «Все остальные меры — это те меры, о которых могут говорить наши военные», — добавил представитель российского президента Дмитрий Песков.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Украина ВСУ
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