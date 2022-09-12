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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден 1 легковой автомобиль в поселке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода», — написал Гладков в Telegram. Жертв и пострадавших нет.

Также, по его словам, со стороны Украины был обстрелян пограничный КПП Логачевка. Пострадавших и разрушений там также нет.

Материал дополняется.

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