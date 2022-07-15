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Белгородский губернатор сообщил о сбросе взрывчатки на библиотеку

Фото: Zhest_belgorod / VK
Фото: Zhest_belgorod / VK

В ночь на пятницу на здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области с квадрокоптера было сброшено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам губернатора, есть небольшие разрушения, на месте работают следователи и оперативные службы. «Смотрим ущерб, постараемся сегодня начать восстановительные работы. Самое главное — пострадавших нет, со всем остальным справимся», — написал он.

Грайворон — административный центр Грайворонского района, расположен в 9 км от границы с Украиной.

Последствия обстрела Белгорода. Фоторепортаж
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На прошлой неделе в регионе в очередной раз продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Он был введен 11 апреля на фоне обстрелов приграничных населенных пунктов со стороны Украины и пока будет действовать до 24 июля. До той же даты действует и запрет на запуск петард, фейерверков и салютов в области.

В ночь на 3 июля Белгород подвергся обстрелу. Минобороны сообщало, что по городу был нанесен удар ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины. Еще несколько человек пострадали. Были повреждены многоквартирные и частные дома.

После обстрела СК завел уголовные дела по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом, и покушении на это правонарушение (пп. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК). В качестве предельной меры наказания статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

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