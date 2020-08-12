Журналисты сообщили о похожих на выстрелы звуках в Минске

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Силовики начали разгонять протестующих возле торгового центра «Рига» в Минске, сообщает Telegram-канал «Выборы видишь», принадлежащий изданию Tut.by. По его данным, на место пригнали водомет и автозаки. Также журналисты сообщают, что слышны звуки, похожие на выстрелы.

Как передает ТАСС, звуки, характерные при выстрелах резиновыми пулями, были слышны и в районе Малиновка на юго-западе города возле проспекта Дзержинского. Там собралось около 300 человек, затем к месту прибыли сотрудники ОМОН. О выстрелах также пишет Telegram-канал Onliner. По информации «РИА Новости», при разгоне протестующих силовики применили резиновые пули и светошумовые гранаты.

По данным Telegram-канала Nexta, стрельба слышна и в районе Петровщина (это неподалеку от Малиновки).

Onliner сообщает, что в приемное отделение 10-й больницы Минска поступают пострадавшие из микрорайона Каменная Горка. По его данным, одному из пострадавших в район глаза попала резиновая пуля.