СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске

В Минске ОМОН начал штурм домов, где могут скрываться протестующие. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.

Как передает издание, ОМОН на проспекте Рокоссовского штурмовал подъезды домов тараном. В это время люди пытались перекрыть движение на проспекте.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в Telegram-каналах начали появляться сообщения с адресами домов, где участники акций протеста могут взять медикаменты и перевязочные материалы, попить воды, а также укрыться от силовиков.

Протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются третий день. Акции сопровождаются столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями.