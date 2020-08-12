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СМИ сообщили о штурме ОМОНом жилых домов в Минске

В Минске ОМОН начал штурм домов, где могут скрываться протестующие. Об этом сообщает Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.

Как передает издание, ОМОН на проспекте Рокоссовского штурмовал подъезды домов тараном. В это время люди пытались перекрыть движение на проспекте.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, в Telegram-каналах начали появляться сообщения с адресами домов, где участники акций протеста могут взять медикаменты и перевязочные материалы, попить воды, а также укрыться от силовиков.

Протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии продолжаются третий день. Акции сопровождаются столкновениями протестующих с силовиками и задержаниями.

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Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске

Так, днем 11 августа МВД Белоруссии сообщало, что за сутки задержали более 2 тыс. человек. Вечером начались задержания граждан недалеко от станции метро «Пушкинская» в Минске, рядом с которой накануне погиб участник протестов. Как сообщал корреспондент РБК, на одной из центральных улиц Минска — проспекте Машерова — стояли автозаки, там задерживали велосипедистов.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов.

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Теги: Минск, протесты, ОМОН
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