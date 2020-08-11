В Минске возобновились задержания протестующих
В разных районах Минска вечером 11 августа продолжились задержания протестующих и обычных граждан, передает Telegram-канал Nexta Live. О задержанных также сообщает издание Tut.by в Telegram.
Как пишет Tut.by, в Серебрянке несколько десятков человек стоят с поднятыми кулаками и бело-красно-белыми флагами.
Nexta сообщает, что в районе станции метро «Спортивная» на западе Минска собираются люди. К «Спортивной» прибыли машины скорой помощи.
Tut.by сообщает, что возле рынка «Раковский Кирмаш» на западе столицы стоят несколько микроавтобусов, из которых выходили силовики и с применением силы задерживали людей. Около станции метро «Пушкинская», где собрались люди в память о погибшем 10 августе протестующем, сотрудники правоохранительных органов в касках и со щитами требуют от граждан разойтись.
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