В Минске возобновились задержания протестующих

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В разных районах Минска вечером 11 августа продолжились задержания протестующих и обычных граждан, передает Telegram-канал Nexta Live. О задержанных также сообщает издание Tut.by в Telegram.

Как пишет Tut.by, в Серебрянке несколько десятков человек стоят с поднятыми кулаками и бело-красно-белыми флагами.

Nexta сообщает, что в районе станции метро «Спортивная» на западе Минска собираются люди. К «Спортивной» прибыли машины скорой помощи.

Tut.by сообщает, что возле рынка «Раковский Кирмаш» на западе столицы стоят несколько микроавтобусов, из которых выходили силовики и с применением силы задерживали людей. Около станции метро «Пушкинская», где собрались люди в память о погибшем 10 августе протестующем, сотрудники правоохранительных органов в касках и со щитами требуют от граждан разойтись.

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