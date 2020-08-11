Президент Литвы отказался считать видеообращение Тихановской добровольным

Опубликованная государственными СМИ Белоруссии видеозапись, на которой Светлана Тихановская призывает белорусов не конфликтовать с властями, было сделано под давлением, заявил Гитанас Науседа

Гитанас Науседа (Фото: Francisco Seco / EPA / ТАСС)

Утреннее видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она, читая с листа, призвала граждан не выходить на улицы и не конфликтовать с милицией, было записано под давлением, оно иллюстрирует методы работы властей страны. Такой вывод сделал президент Литвы Гитанас Науседа, о своих впечатлениях он написал в Facebook.

«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — написал Науседа. По его словам, эта запись демонстрирует методы, которые используют белорусские власти, что «сломить волю человека и народа».

Президент Литвы добавил, что будет обсуждать ситуацию в Белоруссии с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее 11 августа белорусские СМИ, в том числе государственное информагентство БелТА, опубликовали обращение Тихановской к жителям Белоруссии, в котором она попросила их не противостоять милиции и не подвергать жизнь опасности.