Президент Литвы отказался считать видеообращение Тихановской добровольным
Утреннее видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она, читая с листа, призвала граждан не выходить на улицы и не конфликтовать с милицией, было записано под давлением, оно иллюстрирует методы работы властей страны. Такой вывод сделал президент Литвы Гитанас Науседа, о своих впечатлениях он написал в Facebook.
«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — написал Науседа. По его словам, эта запись демонстрирует методы, которые используют белорусские власти, что «сломить волю человека и народа».
Президент Литвы добавил, что будет обсуждать ситуацию в Белоруссии с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Ранее 11 августа белорусские СМИ, в том числе государственное информагентство БелТА, опубликовали обращение Тихановской к жителям Белоруссии, в котором она попросила их не противостоять милиции и не подвергать жизнь опасности.