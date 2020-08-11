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Президент Литвы отказался считать видеообращение Тихановской добровольным

Опубликованная государственными СМИ Белоруссии видеозапись, на которой Светлана Тихановская призывает белорусов не конфликтовать с властями, было сделано под давлением, заявил Гитанас Науседа
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Francisco Seco / EPA / ТАСС)

Утреннее видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она, читая с листа, призвала граждан не выходить на улицы и не конфликтовать с милицией, было записано под давлением, оно иллюстрирует методы работы властей страны. Такой вывод сделал президент Литвы Гитанас Науседа, о своих впечатлениях он написал в Facebook.

«Ни один здравомыслящий человек не поверит, что видеообращение Тихановской было сделано по доброй воле», — написал Науседа. По его словам, эта запись демонстрирует методы, которые используют белорусские власти, что «сломить волю человека и народа».

Президент Литвы добавил, что будет обсуждать ситуацию в Белоруссии с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В Белоруссии опубликовали видео Тихановской с призывом не идти на улицы
Политика

Ранее 11 августа белорусские СМИ, в том числе государственное информагентство БелТА, опубликовали обращение Тихановской к жителям Белоруссии, в котором она попросила их не противостоять милиции и не подвергать жизнь опасности.

Соратница Тихановской Мария Колесникова рассказала, что видеозапись, судя по всему, была сделана накануне в кабинете главы белорусского Центризбиркома Лидии Ермошиной. Тихановская провела там около трех часов с двумя неизвестными представителями силовых структур.

Соратница Тихановской объяснила детали записи с призывом не протестовать
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Светлана Тихановская

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После этого бывший кандидат в президенты покинула в страну и уехала в Литву. Свой отъезд Тихановская назвала самостоятельным решением и заявила, что оказалась перед сложным выбором.

«Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни», — сказала политик.

По словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, в прошедших 9 августа выборах победил Александр Лукашенко, набравший чуть более 80% голосов. Тихановская набрала немногим больше 10%. В ее штабе не признали итоги выборов и заявили, что Тихановская победила.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Литва, Белоруссия, Светлана Тихановская
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