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В МВД подтвердили применение спецсредств в Минске и Новополоцке

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Милиция и внутренние войска в ночь с 10 на 11 августа использовали специальные средства против участников протестов в Минске и Новополоцке. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в Telegram.

«В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий», — говорится в сообщении. Министерство не уточнило, какие именно спецсредства использовались.

Как прошла вторая ночь протестов. Репортаж из Минска
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Фото: Миша Фридман / Getty Images

МВД отметило, что прошедшей ночью в Минске, Новополоцке, Бресте и Могилеве на улицах собралось больше всего народу. Протестующие, по сообщению МВД, вступили в открытое противостояние с правоохранителями. В Минске люди блокировали автомобильное движение, кидали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.

«Пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы», — подвело итоги МВД.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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Всего по стране задержали больше двух тыс. человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

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Во время второй ночи протестов в Минске, по официальной информации, погиб один человек. Он пытался бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось у мужчины в руках, по утверждению белорусского МВД. Корреспондент РБК уточнял, что против протестующих правоохранительные органы применяли светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ. В городе помимо сотрудников ОМОН были замечены бойцы сил специальных операций.

Теги: протесты, МВД, Белоруссия, Минск
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