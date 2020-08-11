В МВД подтвердили применение спецсредств в Минске и Новополоцке

Фото: Татьяна Зенькович / EPA / ТАСС

Милиция и внутренние войска в ночь с 10 на 11 августа использовали специальные средства против участников протестов в Минске и Новополоцке. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в Telegram.

«В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий», — говорится в сообщении. Министерство не уточнило, какие именно спецсредства использовались.

МВД отметило, что прошедшей ночью в Минске, Новополоцке, Бресте и Могилеве на улицах собралось больше всего народу. Протестующие, по сообщению МВД, вступили в открытое противостояние с правоохранителями. В Минске люди блокировали автомобильное движение, кидали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью.

«Пострадали 21 сотрудник органов внутренних дел и военнослужащий внутренних войск, пять из них госпитализированы», — подвело итоги МВД.