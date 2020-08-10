МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов

По данным ведомства, один из протестующих в Минске пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Оно взорвалось у него в руке, человек скончался на месте

Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

В Минске во время акций протеста, начавшихся по итогам президентских выборов, погиб первый митингующий. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в Telegram.

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Инцидент произошел 10 августа около 23:00 по местному времени (совпадает с мск) на улице Притыцкого, где протестующие возводили баррикады с целью блокировки движения автотранспорта. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей», — говорится в сообщении.

Устройство, как сообщили в ведомстве, взорвалось в руке протестующего. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.