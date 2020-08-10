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МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов

По данным ведомства, один из протестующих в Минске пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Оно взорвалось у него в руке, человек скончался на месте
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС
Фото: Татьяна Зенкович / EPA / ТАСС

В Минске во время акций протеста, начавшихся по итогам президентских выборов, погиб первый митингующий. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в Telegram.

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Инцидент произошел 10 августа около 23:00 по местному времени (совпадает с мск) на улице Притыцкого, где протестующие возводили баррикады с целью блокировки движения автотранспорта. «В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей», — говорится в сообщении.

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Устройство, как сообщили в ведомстве, взорвалось в руке протестующего. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Около 23:30 корреспондент РБК сообщал, что в районе улицы Притыцкого, ведущей к станции метро «Пушкинская», были слышны звуки одиночных выстрелов, а также рвущихся светошумовых гранат. У находящихся там людей першит в горле и слезятся глаза, дышать трудно, передавал корреспондент РБК.

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Ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщал о погибшем в результате беспорядков в Минске, прошедших в ночь на 10 августа. «Есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — сообщил ТАСС представитель центра Валентин Стефанович.

Позднее эта информация была опровергнута МВД Белоруссии. В пресс-службе ведомства сообщили РБК, что во время протестов прошлой ночью никто не погиб. Позднее издание Belsat написало, что мужчина, который считался погибшим в ходе акции протеста в Минске, выжил.

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Фотогалерея 

Акции протеста в Минске и других городах Белоруссии начались после выборов президента. По предварительным данным ЦИК, нынешний лидер республики Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В ходе митингов, прошедших в ночь с 9 на 10 августа, были задержаны несколько тыс. человек; по меньшей мере 39 силовиков и более 50 гражданских лиц получили травмы. В ходе митингов силовики использовали дубинки, светошумовые гранаты и водометы для разгона участников. Вечером 10 августа акции протеста в белорусских городах возобновились.

Авторы: Михаил Юшков, Александр Атасунцев
Теги: протесты, Белоруссия, погибший, взрывное устройство
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