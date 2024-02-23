Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас заморожено, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.

Так он ответил на вопрос ведущего, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания; участие Армении в договоре приостановлено.

У Пашиняна поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. Премьер ответил, что этот вопрос не стоит на повестке.

На севере Армении в Гюмри по межгосударственному договору Москвы и Еревана от 1995 года развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году стороны продлили срок действия договора до 2044 года.

Ранее в феврале в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян допустил, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ.

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