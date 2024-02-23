Пашинян заявил о заморозке членства Армении в ОДКБ
Участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сейчас заморожено, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24.
Так он ответил на вопрос ведущего, собирается ли Пашинян вывести Армению из организации, в которой «доминирует Россия». По словам армянского премьера, Договор о коллективной безопасности не выполнялся в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах, и страна не могла оставить это без внимания; участие Армении в договоре приостановлено.
У Пашиняна поинтересовались, возможно ли закрытие российской военной базы на территории Армении. Премьер ответил, что этот вопрос не стоит на повестке.
На севере Армении в Гюмри по межгосударственному договору Москвы и Еревана от 1995 года развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году стороны продлили срок действия договора до 2044 года.
Ранее в феврале в интервью газете The Daily Telegraph Пашинян допустил, что Армения может переосмыслить свое членство в ОДКБ.
Материал дополняется
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?