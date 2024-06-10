МИД напомнил о долгах Армении перед ОДКБ

В середине мая Ереван отказался финансировать работу ОДКБ в 2024 году. МИД России заявил, что бюджет ОДКБ будет скорректирован, но напомнил, что финансовые обязательства у Армении сохраняются

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Отказ армянских властей вносить начисленные взносы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вынуждают корректировать бюджет организации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе российского МИДа.

Об отказе Еревана участвовать в финансировании работы ОДКБ в 2024 году в середине мая сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год. Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается», — прокомментировали решение Армении в МИД России.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ. «Это общемировая практика деятельности международных организаций, где финансовая дисциплина поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон приостановить или даже прекратить свое членство», — заключили в ведомстве.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. ОДКБ руководит Совет коллективной безопасности, который состоит из президентов стран — участниц договора. Основная цель организации — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В феврале 2024 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позднее республика прекратила финансирование организации. Ереван считает, что Москва не оказала необходимую помощь во время последних обострений конфликта с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. На этом фоне Армения активизировала контакты с западными странами.

Российская сторона отмечала, что готова к контактам с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в конце марта заявила, что «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа». При этом на последней встрече Путина и Пашиняна 8 мая российский президент заявил, что отношения двух стран развиваются «весьма успешно» как в плане экономического сотрудничества, так и в области вопросов региональной безопасности.