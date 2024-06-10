 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

МИД напомнил о долгах Армении перед ОДКБ

МИД: бюджет ОДКБ будет скорректирован из-за отказа Армении платить взносы
В середине мая Ереван отказался финансировать работу ОДКБ в 2024 году. МИД России заявил, что бюджет ОДКБ будет скорректирован, но напомнил, что финансовые обязательства у Армении сохраняются
Фото: Александр Патрин / ТАСС
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Отказ армянских властей вносить начисленные взносы в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вынуждают корректировать бюджет организации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе российского МИДа.

Об отказе Еревана участвовать в финансировании работы ОДКБ в 2024 году в середине мая сообщила пресс-секретарь армянского МИДа Ани Бадалян.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год. Соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности сейчас прорабатывается», — прокомментировали решение Армении в МИД России.

Вместе с тем в министерстве уточнили, что Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ. «Это общемировая практика деятельности международных организаций, где финансовая дисциплина поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон приостановить или даже прекратить свое членство», — заключили в ведомстве.

ОДКБ — это региональная межгосударственная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. ОДКБ руководит Совет коллективной безопасности, который состоит из президентов стран — участниц договора. Основная цель организации — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Шойгу заявил об отработке НАТО вторжения в страны ОДКБ
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В феврале 2024 года армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), позднее республика прекратила финансирование организации. Ереван считает, что Москва не оказала необходимую помощь во время последних обострений конфликта с Баку в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана. На этом фоне Армения активизировала контакты с западными странами.

Российская сторона отмечала, что готова к контактам с Арменией как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в конце марта заявила, что «Армению превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа». При этом на последней встрече Путина и Пашиняна 8 мая российский президент заявил, что отношения двух стран развиваются «весьма успешно» как в плане экономического сотрудничества, так и в области вопросов региональной безопасности.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ОДКБ финансирование взносы Армения МИД

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Шойгу заявил об отработке НАТО вторжения в страны ОДКБ
Политика
В ОДКБ назвали вызывающей беспокойство обстановку в Восточной Европе
Политика
Армения прекратила финансировать ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Пилот легкомоторного самолета пострадал в авиакатастрофе в Калмыкии Общество, 10:01
Карпин допустил, что матч с Белоруссией станет его последним в сборной Спорт, 09:59
УК «Первая» получила лицензию для работы на китайском рынке Инвестиции, 09:52
Украина разместит часть F-16 за границей Политика, 09:49
Рейсы в Казань направили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево Общество, 09:45
Неизвестный нарисовал пропалестинские знаки на консульстве США в Сиднее Политика, 09:41
Разглядел в программистах людей: как Наделла перекроил культуру Microsoft Pro, 09:40
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
Названы районы Москвы с максимальными темпами роста цен на новостройки Недвижимость, 09:39
Гладков рассказал о пострадавших при атаке на Шебекино Политика, 09:31
НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов, «как у Тони Старка» Политика, 09:16
«Триллионы долларов инвестиций». Какой будет многополярная экономика Pro, 09:12
Ефимов на ПМЭФ сообщил о пяти новых соглашениях по программе КРТ Город, 09:06
Казанский аэропорт временно закрыли из соображений безопасности Политика, 08:52
В Курской области дроны атаковали два административных здания Политика, 08:50