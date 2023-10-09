Как бегство ста тысяч человек из Нагорного Карабаха изменило Армению

Нагорный Карабах покинуло более 100 000 человек — практически все население региона. Каким был их путь в Армению, как она их встречала и способны ли беженцы изменить политический ландшафт республики — в материале РБК

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Как армяне покидали Карабах

За две недели, прошедшие с 24 сентября, когда власти Азербайджана открыли Лачинский коридор, Нагорный Карабах покинуло почти все его население. Баку утверждал, что армяне могут остаться — для этого им нужно принять гражданство Азербайджана и пройти регистрацию. Тем не менее к вечеру 3 октября в Армению из Карабаха прибыли 100 625 человек, и в октябре прирост новоприбывших составлял лишь десятки людей, сообщала представитель премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

Общую численность проживавших в Карабахе армян оценивали в 120 тыс. человек; по данным побывавшей в регионе миссии ООН, уже к 1 октября число остававшихся там армян не превышало тысячи человек.

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Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня при условии разоружения армянских формирований и демонтажа структур непризнанной НКР. 21 сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Через день Минобороны России заявило, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать оружие и военную технику под контролем российских миротворцев. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать.

Путь из Карабаха в Армению проходил по маршруту Степанакерт (азербайджанское название — Ханкенди) — Лачинский коридор — армянское село Корнидзор — армянский город Горис. Обычно поездка из Степанакерта в Горис занимает два часа на машине, но из-за массового выезда на нее уходило минимум полтора дня. В Горисе поток делится, в основном из него люди двигались в Ереван.

Почти каждая вторая машина из Карабаха — от джипов до грузовиков и разбитых «Жигулей» — в эти дни въезжала на территорию Армении с огромным тюком вещей на крыше. Везли разное — матрасы, автомобильные шины, детские велосипеды, тренажеры. На въезде в Горис — импровизированный пункт бесплатной выдачи бензина и дизеля, организованный армянской топливной компании Flash. Как рассказал РБК начальник службы безопасности компании Марик, топливо раздавали бесплатно — 10 литров на машину, если бензина меньше чем полбака. Исключение делали для автомобилей с детьми, стариками и больными. За три дня компания раздала около 2,5 тыс. литров дизельного топлива и 20 тыс. литров бензина.

На площади в центре Гориса развернули палатки международные гуманитарные организации — Международный Комитет Красного Креста, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ и другие. В основном они раздавали средства личной гигиены и еду — горячее питание в одноразовой посуде и сухие пайки в тонких полиэтиленовых пакетах. Сухпаек рассчитан на двух человек, в него входят печенье, хлеб, влажные салфетки, продукты длительного хранения. Некоторые организации раздают фрукты — в палатке SOS Chrétiens d'Orient («SOS Христиане Востока») на столах лежат расфасованные по пакетам бананы, яблоки и персики.

Хроника событий вокруг Нагорного Карабаха за 2022-2023 годы 12 декабря 2022 года — азербайджанские «экологические активисты» перекрыли Лачинский коридор. 23 апреля 2023 года — власти Азербайджана установили на мосту Хакари в Лачинском коридоре контрольно-пропускной пункт (КПП). По заявлению Баку, он должен был «предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин». 12 сентября — для доставки гуманитарной помощи открыта дорога со стороны Азербайджана «Агдам — Ханкенди» (армянское название Степанакерта), через сутки для этого был открыт Лачинский коридор. 19 сентября — Азербайджан объявил о начале военную операцию в Карабахе. По данным Баку, погибли 200 азербайджанских военных, получили ранения 512 человек. По информации властей Нагорно-Карабахской Республики (НКР), погибли около 200 человек, еще 400 ранены; среди мирного населения погибли десять человек (из них пятеро — дети), более сорока получили ранения (в их числе 13 детей). 20 сентября — власти Азербайджана и НКР при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня. 28 сентября — президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому непризнанная республика прекратит свое существование 1 января 2024 года.

Как Армения встречала переселенцев

Ближайший к Карабаху город Горис стал для карабахских армян перевалочным пунктом: всех прибывших расселили по местным гостиницам, проживание покрыли из городского бюджета, был открыт пункт регистрации для въезжающих (затем его перенесли в Вайк, до которого примерно 100 км).

Регистрация дает беженцам право на помощь государства — в частности, на бесплатное размещение и участие в государственных социальных программах. «Этот процесс будет кратковременным, после чего планируются различные среднесрочные и долгосрочные программы, связанные с расселением», — сообщила журналистам на брифинге Назели Багдасарян (цитата по «Новости — Армения»). По ее словам, к 4 октября на учет были взяты 98 216 человек, или 98% приехавших. Если переселенцы не смогли зарегистрироваться сразу после прибытия, им надо обратиться в общинные центры — они есть в 60 населенных пунктах.

Как сообщила представитель премьер-министра Армении, реализуются две программы для приехавших из Карабаха: выплата каждому беженцу единоразовой выплаты в 100 тыс. драмов (около 25 тыс. рублей);

выдача средств на аренду жилья переселенцам, у которых в Армении его нет: 40 тыс. драмов (около 10 тыс. рублей) на аренду и 10 тыс. драмов (около 2,5 тыс. рублей) на оплату коммунальных услуг.

Для Армении, население которой, по подсчетам правительства, составляет 2,9 млн человек, приток в 100 тыс. новых людей весьма ощутим — за неделю число жителей страны выросло на 3,5%. «Это очень много. Когда мы говорили про 120 тыс. человек, 20 тыс. из них через Армению уже прошли — это студенты, люди, которые приехали лечиться, и те, кто за последние два-три года до закрытия Нагорного Карабаха выехали и как-то здесь устроились, — пояснил РБК армянский политолог Джонни Меликян. — Но основная масса людей, которые после войны [2020 года] вернулись [в Карабах], теперь снова вынуждены выехать. Возможно, 10-20% из них в Армении не останутся — кто-то уедет к родственникам в Россию или куда-то еще. Остальные будут вынуждены интегрироваться в общество и продолжать жить».

С культурной и социальной точки зрения, с интеграцией у карабахских армян проблем не возникнет, говорит Элина Карапетян, соосновательница армянской гражданской инициативы «Менк у Мунк» («Мы и мы» на ереванском и карабахском диалектах), которая помогает беженцам решать жилищные и иные бытовые вопросы, — у них есть гражданство Армении, они говорят на том же языке, в Нагорном Карабахе расплачивались тем же армянским драмом. Самая серьезная проблема — расселение.

«Большинство людей остались без дома, без работы, у многих нет здесь родственников — эти люди сейчас живут в гостиницах, которые предоставило правительство Армении. Понятно, что это временно, но сколько это точно продлится, неизвестно, — продолжает Карапетян. — Сейчас многие сдают свои дома бесплатно — в основном это дачи, которые местные армяне предоставили беженцам бессрочно, чтобы они не платили за аренду».

Как сообщили РБК в одном из крупнейших агентств недвижимости «Кентрон», ставки аренды в жилом секторе не выросли. «Есть граждане, которые бесплатно дают свое жилье на шесть месяцев и более. Но есть и такие, кто отказывается сдать квартиры, объясняя тем, что в будущем арендаторы не смогут платить, а собственник не сможет попросить освободить квартиру», — рассказал представитель агентства.

Что до трудоустройства и образования, то, по словам Карапетян, многие компании начали открывать рабочие места специально для беженцев из Карабаха; с «Менк у Мунк» связываются школы, говоря, что они готовы предоставить дополнительные места для детей из региона. Власти республики, в частности, сообщили, что в Армении планируют создать отдельную программу для трудоустройства учителей из Карабаха. «Наша система, учитывая то, что мы всегда говорим о недостатке кадров, будет готова и рада принять наших учителей», — сказала журналистам министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян (цитата по агентству Arka). По ее словам, к 4 октября из 21 тыс. прибывших из Карабаха детей в школы уже зачислены 6104.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ) от июня 2023 года, в 2022-м уровень безработицы в Армении составил 13%; МВФ прогнозирует, что к 2024 году этот показатель вырастет на 1%. Экономическую активность в республике в 2022 году МВФ оценил как высокую: реальный ВВП вырос на 12,6%, это было обусловлено устойчивым потреблением и внешним спросом, а также большим притоком иностранной валюты и мигрантов из России. В первом квартале 2023 года в связи с расширением секторов строительства, услуг и торговли темпы роста сохранились. В августе 2023 года рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозировало рост армянской экономики на 7,5%. «За исключением экстремальных сценариев, таких как новый прямой военный конфликт с Азербайджаном, перспективы экономического роста Армении в ближайшие годы останутся устойчивыми», — сообщили аналитики, отметив, что средний рост в 2024-2026 годы в республике составит по 4%.

Как беженцы могут изменить расклад сил в Ереване

После поражения во Второй карабахской войне в 2020 году в Армении начался многомесячный политический кризис, постоянные и многочисленные митинги оппозиции с требованием отставки премьера Никола Пашиняна заставили власти провести досрочные парламентские выборы. Вопреки ожиданиям оппозиции, победу на них одержала партия «Гражданский договор» Пашиняна.

В этот раз люди тоже выходят на площади, но митинги относительно малочисленные, их участники считают виновными в переходе Карабаха под полный контроль Баку не только власти республики во главе с Пашиняном, но и российских миротворцев.

«Всегда мечтал, что у меня будут ворота с дистанционным управлением. Так их и не сделал. Думал установить, когда мир будет», — говорит 46-летний Авестис. После войны 2020 года он купил в Карабахе дом: «У меня было $60 тыс. Думал брать дом в Анапе или в Ереване. Дети не захотели». На вопрос, неужели никто не ожидал, что произойдет то, что случилось 19 сентября, Аветис отвечает: простые люди не ожидали.

«Когда миротворцы пришли, на них все рассчитывали», — говорит Арарат, один из группы молодых людей в центре Гориса. «То, что мандата им не дали, мы знаем, — говорит Арарат. — Но какое нам до этого дело? Мы люди маленькие».

Согласно трехстороннему заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина от 10 ноября 2020 года, российский миротворческий контингент разместили вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Его состав — 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Это произошло параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворцев в регионе — пять лет (до 2025 года) с автоматическим продлением еще на пять, если ни одна из сторон не откажется от их присутствия.

30 сентября ряд митингов прошел в Ереване. Самый крупный — на Площади Республики, где находится комплекс правительственных зданий. Какой-то одной цели у этого митинга не было — люди просто стояли, как будто не зная, что им делать. В время от времени они скандировали: «Арцах! Арцах!», но недолго.

«Мы веками, тысячелетиями жили там (в Нагорном Карабахе. — РБК), и тысячелетиями наш народ чувствовал себя там в своем доме, — рассказал корреспонденту РБК один из участников митинга, 66-летний Айрапет. — А сейчас все обернулось против нас. Это (митинг. — РБК) самое малое, что мы можем сделать. Требований уже практически нет — все кончилось». Айрапет признался, что событий 19 сентября он ожидал. На вопрос, кто виноват, в отличие от многих собеседников РБК, ответил: «Я. Виноват я, наше поколение».

Еще один митинг прошел у российского посольства. Его организовало движение «Национально-демократический полюс». Собралось около 300 человек — многие с флагами Армении, Евросоюза, Франции и США; от посольства их отделяли полицейский кордон со щитами. Многие держали перечеркнутые портреты бывших и нынешних руководителей Армении, включая изображение Никола Пашиняна, и требовали вывода российских миротворцев с территории республики.

В интервью РБК заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, курирующий отношения со странами СНГ, заявил, что миссия российского миротворческого контингента в Карабахе по-прежнему востребована. «Российский миротворческий контингент сыграл огромную роль, во-первых, в достижении перемирия 20 сентября и оказании помощи жителям Карабаха на этапе до их массового выхода из Карабаха. Наши военные сопровождали эвакуационные колонны, обеспечивая порядок и безопасность. К сожалению, шесть наших военнослужащих погибли при исполнении своего служебного долга. Мы глубоко скорбим об этом», — сказал он. «Кроме того, контакты между представителями армян Карабаха и властей Азербайджана тоже ведутся при участии представителей командования российского миротворческого контингента, — продолжил дипломат. — И комплекс очень сложных вопросов, связанных с дальнейшим обустройством в Карабахе, тоже решается между представителями карабахских армян и властей Азербайджанской республики при содействии российских миротворцев». «Роль нашего контингента востребована, и я полагаю, что в дальнейшем она также будет необходима», — уверен Галузин.

Говорить о том, смогут ли беженцы из Карабаха сформировать свою политическую силу в Армении, пока рано, считает эксперт Меликян. «Многим придется начинать с нуля, поэтому времени на политическую активность у них не будет. Да и лучше для них, пока они могут пользоваться поддержкой государства, вставать на ноги, а потом следующее поколение, может, будет требовать каких-то шагов», — заключил он.

8 октября президент Азербайджана заявил, что пришло время мира на Южном Кавказе. «Настало уже время для этого», — сказал Ильхам Алиев в Тбилиси после переговоров с премьером Грузии. «Мы приветствуем любое посредничество и помощь, если оно не будет односторонним и предвзятым. Однако, на мой взгляд, наиболее правильным выбором в этой направлении, учитывая как исторические связи, так и географический фактор, безусловно, могла бы быть Грузия». Он добавил, что если между Азербайджаном и Арменией будет заключено мирное соглашение, то на Южном Кавказе будет сформирована новая политическая ситуация. «Страны региона смогут начать сотрудничество в трехстороннем формате. Теперь этот момент настал. Было бы большой ошибкой упустить эту возможность», — подытожил Алиев.

При этом азербайджанский президент в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем виновником возможного нового противостояния между Азербайджаном и Арменией назвал Францию, которая, как утверждает Баку, передает вооружения Армении.