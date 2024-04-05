МИД России призвал Армению не дать США и Евросоюзу «обмануть себя»

Никол Пашинян, Урсула фон дер Ляйен, Энтони Блинкен и Жозеп Боррель (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Встреча Армения — США — Евросоюз, состоявшаяся в Брюсселе 5 апреля, является очередной попыткой Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве считают, что западные страны хотят «превратить Армению в инструмент реализации своих крайне опасных замыслов на Южном Кавказе». МИД утверждает, что США и ЕС добиваются выхода Армении из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также вывода российской военной базы и пограничников.

Российское министерство иностранных дел призвало власти Армении «не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути». Там утверждают. что обещанные Армении объемы грантовой поддержки «не идут ни в какое сравнение с многомиллиардными выгодами, которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ».

МИД подчеркнул, что российские власти настроены «всесторонне углублять и расширять отношения с Арменией». В Москве также готовы всячески содействовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении ведомства.

Отношения России и Армении в последние месяцы стали напряженнее, в особенности после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2023-м, в результате которой непризнанная республика перешла под контроль Баку, а почти все население (свыше 100 тыс. человек) уехало в Армению. Армянский премьер-министр Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил о заморозке де-факто участия страны в ОДКБ. По его мнению, организация не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку.

В начале апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и США. «Мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», — объяснил он. По его словам, США и Евросоюз сейчас являются основными партнерами страны.