Пашинян обвинил две страны ОДКБ в подготовке войны в Карабахе

Премьер заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ», которые «создали имитацию» того, что помогают Армении, но «участвовали в подготовке войны» против его страны

Никол Пашинян (Фото: Александр Патрин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против его страны, его слова приводит Aysor. О каких государствах идет речь, он не уточнил. В Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Армении входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

«Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из-за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — сказал Пашинян в ходе выступления в Национальном собрании.

Глава правительства утверждает, что целью войны в Карабахе было «несуществование Армении».

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. В Ереване не понимают, почему организация заняла нейтральную позицию, если страна в нее входит, говорил он. В феврале премьер заявил, что членство Армении в ОДКБ фактически заморожено. «Если мы сейчас де-факто заморозили свою деятельность, то в случае, если вопросы не решатся, сделаем это де-юре», — предупредил Пашинян.

Он потребовал от партнеров по ОДКБ ответить на вопрос о зоне ответственности организации в Армении. Там пояснили, что «зона ответственности ОДКБ заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями». Отсутствие делимитации границы между Арменией и Азербайджаном не означает, что ее не существует, подчеркнул в ответ глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.

В мае, во время визита Пашиняна в Россию, Ереван объявил об отказе участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году.

В Кремле, комментируя возможность выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности, выразили готовность к контактам с армянской стороной как «в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне». «Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — заявили там.