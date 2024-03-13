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Политика ,  
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Кремль ответил на угрозу Армении выйти из ОДКБ

Песков: Россия готова к диалогу с Арменией по членству в ОДКБ
Пашинян обвинил ОДКБ в бездействии в ответ на просьбы помочь и пообещал вывести Армению из организации, если не будет сформулирована «зона ответственности». Песков сказал, что сторонам предстоит проделать большую работу
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Власти России готовы к диалогу с коллегами из Армении по вопросу дальнейшего членства в ОДКБ как в формате диалога стран, так и в рамках организации. Об этом заявил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».

«Безусловно, мы слышали эти заявления [премьера Никола Пашиняна], очевидно, что, разумеется, предстоит большая работа, нам предстоят контакты — и в рамках ОДКБ, так и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр», — сказал он.

Накануне Пашинян предупредил, что Армения покинет ОДКБ, если не будет сформулирована «зона ответственности» организации в этой республике. Он напомнил, что Россия и ОДКБ однозначно заявляли, что суверенная территория Армении — «красная линия». «Однако, когда в ходе вторжения Азербайджана в мае 2021 года Армения зафиксировала, что красная линия пройдена, со стороны ОДКБ указанных в уставе шагов не последовало», — указал Пашинян. Затем случились «вторжения Азербайджана в ноябре 2021 года, сентябре 2022 года».

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В 2020 году ОДКБ выразила готовность направить миротворцев в зону конфликта с Азербайджаном, но в Ереване возник вопрос, почему организация выступает в качестве нейтральной стороны, если Армения в ней участвует, продолжил Пашинян. Как пояснил премьер, если ОДКБ ответит на эти вопросы и будет соответствовать представлениям Еревана, вопросы между Арменией и организацией будут решены. «В противном случае Республика Армения выйдет из ОДКБ. Когда, я не могу сказать», — заключил он.

Сейчас участие Армении в ОДКБ заморожено, объявил ранее Пашинян. Страна уже год не имеет там своего представителя, мероприятия на высоком уровне пропускаются, несмотря на принцип консенсуса в организации. «Мы не участвуем в ней по простой причине, потому что у нас нет ответа на вопрос, почему мы должны участвовать», — объяснял Пашинян.

Кроме того, в марте Армения потребовала от пограничников ФСБ прекратить работу в аэропорту Еревана. Их поблагодарили за помощь в обеспечении безопасности. В Ереване сообщили, что контроль на границе продолжится без содействия российской стороны. Кремль тогда говорил, что ведомства продолжают контакты на «всех возможных уровнях».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Армения ОДКБ Дмитрий Песков Никол Пашинян
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