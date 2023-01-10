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Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны

Пашинян: Ереван счел нецелесообразным проведение учений ОДКБ в стране
Учения ОДКБ в Армении не пройдут, «по крайней мере, в этом году», заявил премьер-министр страны Пашинян
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Martin Divisek / ТАСС)

Армения считает нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, Минобороны Армении уже проинформировало организацию о данном решении.

«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении», — сказал он на пресс-конференции (трансляцию ведет «Новости Армении»).

По его словам, этого не случится «по крайней мере, в этом году».

Материал дополняется

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Армения ОДКБ учения
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