Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны

Учения ОДКБ в Армении не пройдут, «по крайней мере, в этом году», заявил премьер-министр страны Пашинян

Никол Пашинян (Фото: Martin Divisek / ТАСС)

Армения считает нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, Минобороны Армении уже проинформировало организацию о данном решении.

«Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении», — сказал он на пресс-конференции (трансляцию ведет «Новости Армении»).

По его словам, этого не случится «по крайней мере, в этом году».

Материал дополняется