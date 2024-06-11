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Политика ,  
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Армения и США повысят отношения до уровня стратегического партнерства

Фото: МИД Армении
Фото: МИД Армении

По итогам заключительного заседания стратегического диалога между делегациями Армении и США стороны приняли совместное заявление. Согласно документу, который публикует NEWS.am, стороны договорились о повышении уровня партнерства.

«В ходе итоговой встречи Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили видение углубления связей в наступающем году, которое будет сформулировано в Меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до комиссии Стратегического партнерства», — говорится в совместном заявлении.

Там также сказано, что стороны положительно оценили «сотрудничество в поддержке текущих реформ и демократического прогресса Армении и отметили стремление Армении к более тесному сотрудничеству с евроатлантическими структурами и Западом». Соединенные Штаты, подчеркивается в заявлении, подтвердили свою поддержку суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией.

Алма- Атинская декларация — документ, подписанный в декабре 1991 года бывшими республиками СССР, в том числе Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность советских республик в границах 1991 года. Нагорный Карабах, согласно декларации, является территорией Азербайджана.

При этом ряд армянских политологов считают, что, поскольку ко времени заключения соглашения Нагорный Карабах уже несколько месяцев как провозгласил независимость и находился в конфронтации с Баку, эта территория не может попадать под действие декларации.

МИД напомнил о долгах Армении перед ОДКБ
Политика
Фото:Александр Патрин / ТАСС

Армения ускорила сближение со странами Запада в 2023 году, после того, как армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Россию и Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в бездействии во время Нагорно-Карабахского конфликта, по результатам которого вся территория самопровозглашенной республики перешла под контроль Баку.

Так, Армения отказалась участвовать в саммите ОДКБ, прошедшем в ноябре 2023 года, а позже прекратила платить членские взносы в организацию. Пашинян также заявил, что Армения больше не может развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, как это было раньше. «Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией. В прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с Россией. Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин», — сказал он.

Москва неоднократно заявляла, что Нагорный Карабах по международному праву всегда был частью Азербайджана, в связи с чем силовое вмешательство в конфликт ОДКБ было исключено. Глава МИД России Сергей Лавров также отмечал, что отношения Армении со странами НАТО вызывают беспокойство у российских властей. При этом он выразил надежду, что «в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности».

Материал дополняется.

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Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Армения США стратегическое партнерство

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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