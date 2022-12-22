Песков в ответ на слова Пашиняна заявил, что миротворцы в Карабахе делают все возможное

Песков ответил на слова Пашиняна о российских миротворцах в Карабахе

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает «РИА Новости». Так он прокомментировал слова премьера Армении Никола Пашиняна о невыполнении миротворцами обязательств.

Российский миротворческий контингент действует «исключительно в соответствии с духом и буквой тех соответствующих документов, которые были подписаны между странами», подчеркнул Песков. Он заверил, что российские власти обсудят эту тему с армянскими коллегами и союзниками.

Пашинян ранее заявил, что российские миротворцы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором — единственной дорогой, которая соединяет Армению и Нагорный Карабах. По его словам, согласно шестому пункту трехстороннего соглашения от 2020 года, миротворцы должны обеспечивать беспрепятственное передвижение, но «это не воплощается в жизнь».

12 декабря МИД Армении сообщил, что неизвестные из Азербайджана, представившиеся экоактивистами, заблокировали Лачинский коридор. Они требовали допуска на рудник, расположенный в этом районе, чиновников из Министерств экономики и экологии Азербайджана.

Российское Минобороны позже заявило, что ведет переговоры с представителями Азербайджана о возобновлении движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору. МИД Азербайджана заявил, что Лачинский коридор был перекрыт «не азербайджанскими протестующими, а миротворческим контингентом Российской Федерации, временно дислоцированным на территории Азербайджана».

Москва считает «голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев» недопустимыми и контрпродуктивными — «откуда бы они ни исходили», говорила официальный представитель МИДа Мария Захарова.