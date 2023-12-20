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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил, что российские миротворцы не защитили жителей Карабаха

Пашинян прокомментировал заявление МИД России о несоблюдении договоренностей
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха, его слова приводит Armtimes. Таким образом он прокомментировал заявление официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, в котором в том числе говорилось, что Ереван не соблюдал договоренности с Москвой и Баку от 9 ноября 2020 года.

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«То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны оставаться в подполье?» — заявил Пашинян, отметив, что защита населения непризнанной республики была заявлена в качестве одной из целей отправки миротворцев в соответствующем решении Федерального собрания России. «Ну и где теперь гражданское население Нагорного Карабаха?» — добавил премьер Армении.

Ранее Захарова заявила, что трехсторонние договоренности Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе не реализовались в полной мере из-за действий Еревана. Она указала, что армянская сторона в октябре 2022 года признала азербайджанскую принадлежность республики, при этом «забыв» упомянуть о необходимости обеспечить надлежащим образом права и безопасность армянского населения данного региона». Захарова также отметила задействование Ереваном Лачинского коридора для поставок оружия, а неготовность Армении к полному выводу собственного контингента, по ее мнению, во многом привела к столкновениям в Карабахе.

19–20 сентября Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в результате которой республика прекратила свое существование. В декабре Ереван и Баку обменялись пленными, а территорию региона покинуло почти все армянское население. Пашинян ранее допускал возможность подписания мирного договора в случае подтверждения Азербайджаном уже согласованного между лидерами двух стран соглашения. Он также счел неэффективными системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения, с точки зрения ее государственных интересов и безопасности.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в декабре заявил об отсутствии серьезных препятствий для заключения мирного договора с Арменией, при этом возложив вину на Ереван за отсутствие прогресса в этом вопросе.

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Фото:Astrig Agopian / Getty Images

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Теги
Армения Азербайджан Россия МИД Никол Пашинян Нагорный Карабах Ильхам Алиев Мария Захарова
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