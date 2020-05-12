Песков госпитализирован после заражения коронавирусом

«Не знаю, помогает он или нет. Я его в аптеке купил. Каждый носит все, что может, с точки зрения превентивных средств», — сказал он. По его словам, он читал, что это средство даже может быть вредно.

Говоря о мерах безопасности, принятых для предотвращения распространения COVID-19 в Кремле, Песков говорил, что на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19, а некоторые сотрудники администрации президента сдают анализы несколько раз в неделю.

Песков не первый заболевший COVID-19 среди тех, с кем ранее встречался Путин. 24 марта президент России побывал в больнице для больных COVID-19 в Коммунарке, при этом в СМИ широко разошлась фотография, на которой была запечатлена группа, сопровождающих Путина лиц, среди которых только Песков был в закрывающей рот и нос маске. Через несколько дней после этого стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, с которым Путин во время визита обменялся рукопожатиями, заболел COVID-19.

После этого Песков сообщил, что президент России перестал здороваться за руку из-за угрозы коронавируса.

30 апреля о своем заражении COVID-19 сообщил глава правительства России Михаил Мишустин. После его госпитализации полномочия главы правительства были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. 6 мая стало известно, что COVID-19 заразилась министр культуры Ольга Любимова, ранее тот же диагноз был поставлен главе Минстроя Владимиру Якушеву.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За последние сутки в России выявили еще 10 899 заразившихся коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 232,2 тыс. человек. Накануне, 11 мая, Путин объявил о решении не продлевать с 12 мая период нерабочих дней, стартовавших в России в конце марта.

«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется <...> Нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени», — сказал Путин.