Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле Общество, 10:51 Что делать, если сотрудник некомпетентен Pro, 10:49 Плющенко анонсировал новые пополнения в своей академии Спорт, 10:49 «Феррари» объявила об уходе из команды Себастьяна Феттеля Спорт, 10:47 В России за сутки умерли 107 пациентов с коронавирусом Общество, 10:44 Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом Общество, 10:42 Трихолог — о способах борьбы с выпадением волос Стиль, 10:34 Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми Общество, 10:24 В смоленском доме для престарелых 120 человек заразились коронавирусом Общество, 10:20 Тренер «Сакраменто» заявил о возвращении НБА в августе Спорт, 10:19 TSN включил Павла Буре в символическую сборную «Ванкувера» всех времен Спорт, 10:15 Пришел чужой штраф. Что с этим делать во время самоизоляции Авто, 10:15 Один из основателей Lamoda перейдет на работу в «Магнит» Бизнес, 10:10 Депздрав Москвы объяснил требование носить одновременно маски и перчатки Общество, 10:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За прошедшие сутки в России выявили еще 10 899 заразившихся коронавирусом, всего с начала эпидемии в стране COVID-19 обнаружили у 232,2 тыс. человек, сообщил оперативный штаб.

Таким образом, Россия вышла на второе место по числу случаев заражения коронавирусом в мире. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, больше заразившихся выявлено лишь в США — 1,3 млн человек.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter