Путин перестал здороваться за руку из-за угрозы коронавируса

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин перестал здороваться за руку при личных встречах из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Все сейчас держат социальную дистанцию», — ответил Песков на вопрос, воздерживается ли Путин от рукопожатий.

31 марта стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. До этого он лично встречался с Путиным во время визита президента в инфекционный центр 24 марта. Во время встречи они оба были без защитных костюмов или медицинских масок, хотя для обхода больницы Путин надел костюм биозащиты. На фотографии ТАСС Путин и Проценко обменялись рукопожатием.

Проценко рассказал 31 марта, что чувствует себя хорошо и продолжает управлять больницей из своего кабинета, где он изолировался после положительного анализа.