Пандемия коронавируса , 31 мар, 16:03
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У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
Неделю назад с Денисом Проценко встречался президент Владимир Путин
Денис Проценко
У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, сообщает телеканал «Россия 24».
В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице.
С главврачом 24 марта встречался президент Владимир Путин во время посещения инфекционного центра. Тогда Проценко предупредил главу государства о возможном повторении в России «итальянского сценария» с большим числом заболевших и умерших.
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