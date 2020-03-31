У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Неделю назад с Денисом Проценко встречался президент Владимир Путин

Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, сообщает телеканал «Россия 24».

В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице.

С главврачом 24 марта встречался президент Владимир Путин во время посещения инфекционного центра. Тогда Проценко предупредил главу государства о возможном повторении в России «итальянского сценария» с большим числом заболевших и умерших.



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