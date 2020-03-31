Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей Общество, 16:20 ГИБДД поймала «борца с коронавирусом». Ему выписали 7 штрафов Авто, 16:19 Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС Общество, 16:19 Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 800 тыс. человек Общество, 16:18 Армения попросила «Газпром» начать переговоры о снижении цены на газ Экономика, 16:14 Мишустин поручил выделить деньги застрявшим за границей россиянам Общество, 16:10 СМИ сообщили о желании четырех клубов АПЛ завершить сезон Спорт, 16:08 В Грузии запретили продажу алкоголя Общество, 16:06 У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус Общество, 16:03 В прошедшие выходные россияне «самоизолировались» в поездках на шашлыки Бизнес, 16:02 Госдума одобрила перенос сроков предустановки российского ПО на гаджеты Технологии и медиа, 15:58 Половина регионов России ввела ограничительные меры по примеру Москвы Общество, 15:56 Редакторы «Ведомостей» потребовали сменить нового главреда газеты Технологии и медиа, 15:55 Британия оштрафовала местный банк за нарушение санкций против Сбербанка Финансы, 15:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус

Неделю назад с Денисом Проценко встречался президент Владимир Путин
Денис Проценко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, сообщает телеканал «Россия 24».

В заявлении указывается, что состояние Проценко оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он находится на лечении в этой же больнице.

С главврачом 24 марта встречался президент Владимир Путин во время посещения инфекционного центра. Тогда Проценко предупредил главу государства о возможном повторении в России «итальянского сценария» с большим числом заболевших и умерших.


Материал дополняется. 

Автор: Артем Филипенок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter