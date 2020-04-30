Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера

Временно исполняющим обязанности главы кабмина заболевший COVID-19 Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Reuters)

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а временно исполняющим обязанности главы кабмина предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

«То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым», — сказал Путин, поблагодарив Мишустина за его работу. Президент также пообещал, что продолжит советоваться с Мишустиным при принятии решений по ранее обсуждавшимся с ним вопросам.

«Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься», — сказал Путин, пожелав Мишустину скорейшего выздоровления и попросив его звонить из больницы.