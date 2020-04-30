Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Общество, 20:43 «Салават Юлаев» объявил о назначении нового главного тренера Спорт, 20:38 Сбербанк запланировал сокращение расходов на фоне коронавируса Финансы, 20:23 Собянин сообщил о постоянном тестировании Мишустина на коронавирус Общество, 20:19 WADA объявило о завершении расследования против 298 российских атлетов Спорт, 20:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 апреля Общество, 20:14 Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства Общество, 20:08 Воробьев сообщил о первых результатах самоизоляции в Подмосковье Общество, 20:04 Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра Политика, 20:04 «Катастрофический сценарий». Как коронавирус еще повлияет на экономику Крипто, 19:59 Умер народный артист России Альберт Панков Общество, 19:55 Вахтовики перекрыли главную дорогу к Чаяндинскому месторождению Общество, 19:53 Разведка США сделала заявление о природе коронавируса Политика, 19:53 Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера Политика, 19:48
Пандемия коронавируса ,  
0 

Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера

Временно исполняющим обязанности главы кабмина заболевший COVID-19 Мишустин предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Reuters)

Глава правительства России Михаил Мишустин заболел коронавирусной инфекцией COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину, передает телеканал «Россия-24».

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег», — сказал Мишустин, обращаясь по видеосвязи к Путину.

Премьер-министр заверил, что правительство продолжит работу в штатном режиме, а временно исполняющим обязанности главы кабмина предложил назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин поддержал предложение и пообещал сегодня же подписать указ.

«То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым», — сказал Путин, поблагодарив Мишустина за его работу. Президент также пообещал, что продолжит советоваться с Мишустиным при принятии решений по ранее обсуждавшимся с ним вопросам.

«Без вашего мнения, без вашего участия окончательные решения не будут приниматься», — сказал Путин, пожелав Мишустину скорейшего выздоровления и попросив его звонить из больницы.

В свою очередь Мишустин обратился к россиянам с просьбой максимально ответственно отнестись к своему здоровью во время майских праздников.

27 марта о своем заражении COVID-19 сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Поначалу он продолжал исполнять свои обязанности из дома, однако затем обязанности главы правительства были переданы главе МИД Британии Доминику Раабу. В начале апреля Джонсона госпитализировали, а через несколько дней в связи с ухудшением состояния перевели в отделение интенсивной терапии. Но уже через три дня Джонсона вновь перевели в обычную палату. 12 апреля главу правительства выписали из больницы. В конце месяца он вернулся к работе в своем офисе.

Материал дополняется

Авторы: Вячеслав Козлов, Евгений Калюков
Теги: Михаил Мишустин, правительство, Андрей Белоусов, коронавирус
Материалы по теме
Разведка США сделала заявление о природе коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter