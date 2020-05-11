Путин заявил о завершении периода нерабочих дней

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Президент России Владимир Путин принял решение завершить период нерабочих дней в стране. Об этом он заявил в рамках заседания с правительством, трансляцию которого ведет РБК.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всех отраслей завершается. Но не завершается борьба с эпидемией», — сказал Путин.

В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля Путин выступил с новым обращением к населению, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля.

Не дожидаясь окончания истечения установленного срока, 28 апреля глава государства объявил о новом продлении нерабочих дней. Он сообщил, что нерабочими с учетом обычных для начала майских праздников будут все дни вплоть до 11 мая.

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