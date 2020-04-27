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Пандемия коронавируса ,  
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Песков заявил о соблюдении Путиным социальной дистанции

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В условиях пандемии президент России Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию в 1,5 м при общении с помощниками и посетителями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «АиФ».

«Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью <...>. Дистанцию он соблюдать старается», — добавил он.

Песков напомнил, что Путин в последние недели встречался с министрами и представителями банков. Он отметил, что на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент также проходит тестирование. Некоторые сотрудники администрации президента, по его словам, сдают анализы несколько раз в неделю.

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В конце марта Владимир Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка, где поздоровался с главврачом Денисом Проценко за руку и разговаривал с ним без средств защиты. Через неделю стало известно, что у Проценко выявили коронавирус.

В тот же день в Кремле сообщили, что у Путина нет коронавируса и что глава государства регулярно проходит тестирование.

Теги: Кремль, Владимир Путин, коронавирус
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