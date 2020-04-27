Песков заявил о соблюдении Путиным социальной дистанции

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В условиях пандемии президент России Владимир Путин соблюдает социальную дистанцию в 1,5 м при общении с помощниками и посетителями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «АиФ».

«Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью <...>. Дистанцию он соблюдать старается», — добавил он.

Песков напомнил, что Путин в последние недели встречался с министрами и представителями банков. Он отметил, что на встречу с главой государства допускают только тех, кто прошел тестирование на COVID-19.

Пресс-секретарь подчеркнул, что президент также проходит тестирование. Некоторые сотрудники администрации президента, по его словам, сдают анализы несколько раз в неделю.