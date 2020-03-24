Путин приехал на стройплощадку больницы в Коммунарке

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин прибыл на стройплощадку будущей больницы в Коммунарке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Перед этим Путин провел совещание по вопросам борьбы с новым коронавирусом. В ходе него мэр Москвы Сергей Собянин предложил Путину осмотреть на вертолете новую больницу для лечения заболевших коронавирусной инфекцией.

«Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем», — сказал Собянин (цитата по «РИА Новости»).

Мэр Москвы отметил, что строительство больничного комплекса завершено на 40%, для пациентов его откроют примерно через три недели. Его вместительность составляет 500 мест, 260 из которых предназначены для пациентов в тяжелом состоянии.