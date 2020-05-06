Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.
«Глава Минкультуры Ольга Любимова работает удаленно. Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — отметила Усачёва.
Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлено заражение COVID-19. Первым 30 апреля объявил о своей болезни премьер-министр Михаил Мишустин, после его госпитализации полномочия главы правительства были переданы первому вице-премьеру Андрею Белоусову. На следующий день стало известно, что коронавирус обнаружен у главы Минстроя Владимира Якушева.