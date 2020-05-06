Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Кроме того, руководитель пресс-службы Минобрнауки Екатерина Толасова сообщила «Известиям» о том, что глава ведомства Валерий Фальков перешел в режим самоизоляции. По данным издания «Октагон», министр перешел на работу в удаленном режиме после того, как заболел один из сотрудников его ведомства.

6 мая министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» рассказал, что Мишустин постоянно находится на телефонной связи. Однако, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, в назначенном на среду видеосовещании по ситуации с COVID-19 Мишустин участия не примет.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев заражения COVID-19. Более 10 тыс. заражений в сутки выявляется в России четвертый день подряд, общее число их превысило 165 тыс., с начала эпидемии 1537 человек умерло.