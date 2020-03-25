Песков сообщил о самочувствии Путина после визита в больницу в Коммунарке

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин хорошо себя чувствует после визита 24 марта в больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», — ответил он на вопрос журналистов о состонии главы государства.

По его словам, российский лидер продолжает здороваться за руку. «С главврачом главной больницы по коронавирусу можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно», — добавил Песков.

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