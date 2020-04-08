Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 22:59  Сын президента Сербии заразился коронавирусом Политика, 22:59 «Бессмертный полк» сообщил о разработке дистанционного формата акции Общество, 22:45 РПЦ призвала православных на Пасху молиться дома и не посещать храмы Политика, 22:45 Под Рязанью загорелся пассажирский поезд Воронеж — Москва Общество, 22:41 Мы просто забыли о смерти: как глобальный мир реагирует на пандемию Футурология, 22:22  Власти Москвы пообещали бесплатную парковку для медиков Общество, 22:20 Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу Общество, 22:11 Песков признался в покупке блокатора вирусов в виде бейджа на пиджак Общество, 22:09 В Москве загорелся дом престарелых Общество, 22:07 Генпрокуратура признала Джеймстаунский фонд нежелательной организацией Политика, 21:58 «Реал» объявил о сокращении зарплат из-за коронавируса Спорт, 21:47 В Москве умерли семь человек с коронавирусом Общество, 21:34 Овсянников покинет пост замминистра после скандала в аэропорту Ижевска Политика, 21:32
Пандемия коронавируса ,  
0 

Песков признался в покупке блокатора вирусов в виде бейджа на пиджак

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, передает ТАСС.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли теперь носить такие бейджи всем сотрудникам администрации президента.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общество

На то, что пресс-секретарь президента России приобрел «блокатор вирусов», обратило внимание издание Life.ru. Журналисты разглядели блокатор на пиджаке Пескова во время трансляции совещания президента России с губернаторами, которое проводилось в формате видеоконференции.

На выделенном Life.ru кадре виден бейдж марки Air Doctor. На сайте производителя сообщается, что это блокатор вирусов «японского качества», который работает против гриппа и простуды. Компания утверждает, что он способен справиться с инфекциями лучше обычных дезинфицирующих веществ за счет наличия твердого диоксида хлора в составе. Стоимость бейджа составляет от 1750 руб.

«Вектор» сообщил о готовности испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае
Общество

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила ТАСС, что для подтверждения результативности применения блокатора необходимы дополнительные научные исследования. «Мы со 100-процентной гарантией сказать о том, что эти блокаторы работают, не можем», — указала она.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
Материалы по теме
Песков оценил возможность сокращения периода нерабочих дней
Общество
Собянин упростил получение пособия по безработице из-за коронавируса
Общество
Путин предложил доплачивать работающим с коронавирусом врачам до 80 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter