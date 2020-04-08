Песков признался в покупке блокатора вирусов в виде бейджа на пиджак

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке, передает ТАСС.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли теперь носить такие бейджи всем сотрудникам администрации президента.

На то, что пресс-секретарь президента России приобрел «блокатор вирусов», обратило внимание издание Life.ru. Журналисты разглядели блокатор на пиджаке Пескова во время трансляции совещания президента России с губернаторами, которое проводилось в формате видеоконференции.

На выделенном Life.ru кадре виден бейдж марки Air Doctor. На сайте производителя сообщается, что это блокатор вирусов «японского качества», который работает против гриппа и простуды. Компания утверждает, что он способен справиться с инфекциями лучше обычных дезинфицирующих веществ за счет наличия твердого диоксида хлора в составе. Стоимость бейджа составляет от 1750 руб.