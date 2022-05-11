Британия подписала соглашение о гарантиях безопасности со Швецией

Такой же документ будет подписан между Лондоном и Хельсинки в течение дня 11 мая. О возможности вступления в НАТО Швеция и Финляндия заявили в середине апреля. В МИД России заявили о последствиях такого решения

Магдалена Андерссон (справа) и Борис Джонсон (Фото: Frank Augstein / Getty Images)

Великобритания подписала соглашение о взаимных гарантиях безопасности со Швецией, такой же документ будет подписан в течение дня 11 мая с Финляндией. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

«Этим утром премьер-министр подписал декларацию о взаимных гарантиях безопасности с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Во второй половине сегодняшнего дня он [Джонсон] отправится в Финляндию, чтобы подписать такой же документ с президентом страны Саули Ниинистё», — говорится в сообщении.

Эти декларации повысят уровень сотрудничества в области безопасности Британии с каждой из этих стран, активизируют обмен разведданными, ускорят программы обучения военных, проведения учений и развертывания сил. «Они усилят безопасность трех стран и всей Северной Европы», — говорится в сообщении.

О возможности вступления в НАТО Швеции и Финляндии стало известно в середине апреля. 11 мая издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники сообщило, что Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели, 15 мая.

В Кремле заверяли, что Москва не рассматривает вступление Скандинавских стран в НАТО в качестве экзистенциальной угрозы для себя. В МИД заявили, что в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции они станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями.

В настоящее время Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.