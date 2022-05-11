HS узнала о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки в НАТО
Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели, пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
Одновременная подача или в один и тот же день свидетельствовала бы о согласии между двумя странами и желании защищать друг друга, отмечает HS.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин должны высказаться по поводу членства страны в Североатлантическом альянсе 12 мая. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.
В Швеции решение по этому поводу принимает правительство во главе с Социал-демократической рабочей партией. Оно также должно объявить об этом 15 мая.
Всю весну страны сверялись с графиками друг друга; усилия Хельсинки были направлены на то, чтобы убедить Стокгольм одновременно решить вопрос о присоединении к НАТО, указывает издание.
В середине апреля газета Svenska Dagbladet писала о планах Швеции подать заявку на вступление в альянс уже в начале июня. По данным источников издания, решение уже принято премьером Магдаленой Андерссон. Тогда же аналогично высказывалась глава финского правительства.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обеим странам «относительно быстро» принять их в ряды блока, если они пожелают присоединиться.
И Финляндия, и Швеция ранее говорили, что не будут спешить с решением. Однако, по словам Ниинистё, поворотным моментом для Хельсинки стали требования России по гарантиям безопасности, в том числе отказ от продвижения НАТО на восток. Он считает, что таким образом Россия хотела ограничить выбор его страны. Кроме того, сферу безопасности изменило и военные действия на Украине, отмечала Марин. По ее словам, «пути назад нет».
Сейчас Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.
По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, вступление прежде нейтральных Финляндии и Швеции в альянс приведет к нежелательным последствиям и радикальной смене военно-политической ситуации, чего можно избежать, если они сохранят статус-кво. Оба государства, присоединившись к НАТО, «станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений», заявляла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.