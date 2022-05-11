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HS узнала о планах Финляндии и Швеции одновременно подать заявки в НАТО

Как пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, страны должны принять решение по поводу членства в альянсе 15 мая. Заявки они могут подать уже в начале следующей недели

Финляндия и Швеция планируют подать заявки на вступление в НАТО одновременно в начале следующей недели, пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Одновременная подача или в один и тот же день свидетельствовала бы о согласии между двумя странами и желании защищать друг друга, отмечает HS.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин должны высказаться по поводу членства страны в Североатлантическом альянсе 12 мая. Само решение по заявке они, как ожидается, примут 15 мая.

В Швеции решение по этому поводу принимает правительство во главе с Социал-демократической рабочей партией. Оно также должно объявить об этом 15 мая.

Всю весну страны сверялись с графиками друг друга; усилия Хельсинки были направлены на то, чтобы убедить Стокгольм одновременно решить вопрос о присоединении к НАТО, указывает издание.

В середине апреля газета Svenska Dagbladet писала о планах Швеции подать заявку на вступление в альянс уже в начале июня. По данным источников издания, решение уже принято премьером Магдаленой Андерссон. Тогда же аналогично высказывалась глава финского правительства.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал обеим странам «относительно быстро» принять их в ряды блока, если они пожелают присоединиться.

И Финляндия, и Швеция ранее говорили, что не будут спешить с решением. Однако, по словам Ниинистё, поворотным моментом для Хельсинки стали требования России по гарантиям безопасности, в том числе отказ от продвижения НАТО на восток. Он считает, что таким образом Россия хотела ограничить выбор его страны. Кроме того, сферу безопасности изменило и военные действия на Украине, отмечала Марин. По ее словам, «пути назад нет».

Сейчас Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, вступление прежде нейтральных Финляндии и Швеции в альянс приведет к нежелательным последствиям и радикальной смене военно-политической ситуации, чего можно избежать, если они сохранят статус-кво. Оба государства, присоединившись к НАТО, «станут пространством противостояния Североатлантического блока и России со всеми вытекающими последствиями, в том числе и для наших проверенных временем добрососедских отношений», заявляла официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Елена Чернышова
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