США заявили о готовности обеспечить безопасность Швеции и Финляндии

По словам представителя Белого дома Джен Псаки, военные ведомтсва США и скандинавских стран работают вместе уже долгие годы, поэтому «смогут преодолеть любые возникающие озабоченности»

Фото: Chris Kleponis / POOL / ТАСС

Соединенные Штаты смогут обеспечить безопасность Финляндии и Швеции в случае вступления этих стран в НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, трансляцию ведетYоuTube-канал CBS News.

«Мы [США] уверены, что мы сможем помочь с любыми вопросами безопасности, которые у них [Финляндии и Швеции] могут возникнуть», — сказала она, в ответ на вопрос о готовности США обеспечить безопасность потенциальных членов НАТО.

По словам Псаки, военные ведомства США и скандинавских стран уже долгие годы работают вместе, поэтому «смогут преодолеть любые возникающие озабоченности», даже в период до официального вступления в альянс.

После начала военной спецоперации на Украине правительства Швеции и Финляндии вновь заговорили о возможности вступления стран в НАТО. Так, в середине апреля шведская газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии сообщала, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон планирует подать заявку в начале июня. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что Хельсинки решат вопрос с вступлением в НАТО в течение девяти недель.

На сегодняшний день Швеция и Финляндия имеют статус государств — партнеров НАТО. Членами блока являются 30 стран, в том числе Дания и Норвегия.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее говорил, что альянс сможет оперативно принять Финляндию и Швецию в случае запроса от них. В то же время президент Хораватии Зоран Миланович обещал наложить вето на вступление скандинавских стран в Североатлантический альянс. По его словам, согласие от Хорватии в этом вопросе невозможно до момента, пока «англичане и немцы не заставят боснийские власти изменить закон о выборах и не дадут хорватам основные права».

В Кремле заверяли, что Москва не рассматривает вступление Финляндии и Швеции в НАТО в качестве экзистенциальной угрозы для себя. «Нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности», — отметил при этом представитель президента Дмитрий Песков. Замглавы МИДа Александр Грушко говорил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО грозит «самыми нежелательными последствиями».