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Экс-глава НАТО посоветовал Финляндии вступить в блок «прямо сейчас»

Финляндии и Швеции следует вступить в НАТО «прямо сейчас», пока Россия «занята другим», счел экс-глава альянса Расмуссен
Фото: ZUMAPRESS.com / ТАСС
Фото: ZUMAPRESS.com / ТАСС

Финляндия и Швеция должны присоединиться к НАТО сейчас, пока Россия сосредоточена на военной операции на Украине. Об этом заявил бывший глава альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью телеканалу CNBC.

«Я думаю, что у двух стран есть возможность присоединиться [к НАТО], именно сейчас, потому что [президент России Владимир] Путин занят другим. Он ничего не может с этим поделать», — подчеркнул Расмуссен.

В то же время даже если заявка Финляндии и Швеции будет рассматриваться в срочном порядке, то процесс присоединения к НАТО все равно займет «несколько месяцев», так как необходимо, чтобы заявка прошла все 30 парламентов стран-участниц, предупредил экс-глава Североатлантического альянса.

Он заключил, что в течение этого периода блок должен обеспечить безопасность двух стран, «как если бы они уже были членами НАТО».

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Фото:Dragos Asaftei / Shutterstock

Сейчас в НАТО входят 30 стран, Финляндия и Швеция имеет статус стран — партнеров блока. Активное обсуждение вопроса об их возможном вступлении в альянс началось на фоне российской спецоперации на Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс сможет оперативно принять Финляндию и Швецию в случае запроса от них. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин поддержит решение Стокгольма и Хельсинки вступить в блок, поскольку военная операция России на Украине «вынудила Европу усилить свою оборонную стратегию».

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В МИД России заявили, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь «негативные последствия для стабильности на севере Европы». Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что России придется усилить группировку сухопутных сил на границе с альянсом и развернуть ВМС в Финском заливе.

Президент Финляндии Саули Ниинистё назвал «ожидаемой реакцией» предупреждения российских официальных лиц о последствиях членства страны в НАТО.

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