Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

НАТО на саммите в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

По словам Шольца, ситуация на Украине в свете ее влияния на политику безопасности и обороны для евротрансатлантического пространства будет обсуждаться «внутри альянса». «На саммите НАТО в июле мы примем решения по будущим установкам альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью», — сказал он.

«Мы едины во мнении, что нужно всеми силами поддерживать Украину, в том числе поставками оружия. И в вопросе санкций мы готовы принять новые меры. <...> Мы должны как можно скорее стать независимыми от поставок российских энергоносителей», — добавил канцлер.

Россия проводит военную операцию по «денацификации» и «демилитаризации» Украины с 24 февраля. Германия с начала операции последовательно оказывает поддержку Украине, в том числе поставляет тяжелое вооружение и осуществляет финансовую поддержку.

8 мая Шольц заявил, что Североатлантический альянс не будет принимать участие в конфликте на Украине. Он назвал это одним из принципов своей политики, направленной на то, чтобы, как он сказал во время принесения присяги, «не причинять вреда немецкому народу». В числе других принципов Шольц назвал сотрудничество с партнерами «в Европе и за Атлантикой» и укрепление обороноспособности Германии.

Россия неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Президент Владимир Путин на выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», так как НАТО снабжало Киев современным вооружением и всё говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».