Шольц анонсировал меры по укреплению НАТО из-за ситуации на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 71,1 (+1,03) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 67,38 (+1,15) Инвестиции, 06 мая, 16:55
Минобороны назвало «катастрофой для ВСУ» попытку захвата острова Змеиный Политика, 19:48
МВД оценило число участников «Бессмертного полка» в России в 12 млн Общество, 19:33
Власти Грузии предложили перевести Саакашвили из тюрьмы в частную клинику Политика, 19:31
Украина объявила о форс-мажоре с транзитом до трети газа России в Европу Бизнес, 19:25
Российского хоккеиста номинировали на приз лучшему вратарю НХЛ Спорт, 19:25
Чиновник Кремля стал основным кандидатом на пост кировского губернатора Политика, 19:09
Фетисов оценил рекорд Малкина в НХЛ словами «он творит историю» Спорт, 18:59
Семин отказался называть успехом выход «Динамо» в финал Кубка России Спорт, 18:57
Шольц анонсировал меры по укреплению НАТО из-за ситуации на Украине Политика, 18:56
Глава Росстата стал кандидатом на пост губернатора Рязанской области Политика, 18:45
В Испании уволили главу разведки из-за скандала о шпионаже Политика, 18:36
В России заблокировали подкаст «Медиазоны» Технологии и медиа, 18:33
«Динамо» впервые за 10 лет вышло в финал Кубка России Спорт, 18:28
Лавров счел воровством возможную передачу российских резервов Украине Политика, 18:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Шольц анонсировал меры по укреплению НАТО из-за ситуации на Украине

Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / Reuters)

НАТО на саммите в июле рассмотрит меры укрепления безопасности в связи с ситуацией на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

По словам Шольца, ситуация на Украине в свете ее влияния на политику безопасности и обороны для евротрансатлантического пространства будет обсуждаться «внутри альянса». «На саммите НАТО в июле мы примем решения по будущим установкам альянса и необходимым военным изменениям в свете новой ситуации с безопасностью», — сказал он.

«Мы едины во мнении, что нужно всеми силами поддерживать Украину, в том числе поставками оружия. И в вопросе санкций мы готовы принять новые меры. <...> Мы должны как можно скорее стать независимыми от поставок российских энергоносителей», — добавил канцлер.

Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны
Политика
Дмитрий Рогозин

Россия проводит военную операцию по «денацификации» и «демилитаризации» Украины с 24 февраля. Германия с начала операции последовательно оказывает поддержку Украине, в том числе поставляет тяжелое вооружение и осуществляет финансовую поддержку.

8 мая Шольц заявил, что Североатлантический альянс не будет принимать участие в конфликте на Украине. Он назвал это одним из принципов своей политики, направленной на то, чтобы, как он сказал во время принесения присяги, «не причинять вреда немецкому народу». В числе других принципов Шольц назвал сотрудничество с партнерами «в Европе и за Атлантикой» и укрепление обороноспособности Германии.

Россия неоднократно обвиняла НАТО и США в игнорировании основных вопросов безопасности. Президент Владимир Путин на выступлении 9 мая заявил, что операция на Украине стала «упреждающим отпором», так как НАТО снабжало Киев современным вооружением и всё говорило о том, что «столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным».

Читайте на РБК Pro
Pro
Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона
Вебинар
Pro
Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд
Статьи
Pro
Как правильно оформить сотрудника на удаленке
Инструкции
Pro
Фото: Philip Pacheco / Getty Images Глава Epic Games: «Я заставил договориться Microsoft и Sony»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома»
Прогнозы
Pro
Фото: Vladimir Kudinov / Pexels Как получить льготную ипотеку: чек-лист для сотрудников ИТ-компаний
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как меняется актуальность цифровых активов и валют
Статьи
Pro
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать
Инструкции
Материалы к статье
Теги
НАТО Олаф Шольц Военная операция на Украине
Материалы по теме
Шольц пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине
Политика
Рогозин допустил уничтожение стран НАТО за полчаса в случае ядерной войны
Политика
Экс-глава НАТО посоветовал Финляндии вступить в блок «прямо сейчас»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter