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Швеция получит гарантии безопасности во время рассмотрения заявки в НАТО

Швеция получит гарантии безопасности США во время рассмотрения заявки в НАТО

США готовы предоставить Швеции гарантии безопасности на время процесса подачи и рассмотрения заявки на вступление в НАТО, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде в интервью местному телеканалу SVT после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я могу сделать вывод после разговора с Энтони Блинкеном и рядом сенаторов, которые отвечают за эти вопросы, что со стороны США существует большой интерес к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Считается, что в Арктике и Балтийском регионе сложилась бы позитивная ситуация с точки зрения политики безопасности. Таким образом, каждый готов предоставить различные виды страхования безопасности», — сказала Линде.

Глава шведского МИДа подчеркнула, что понимает, что это будут не те гарантии безопасности, существующие у полноправных членов Североатлантического альянса.

«Это означало бы, что Россия поняла, что если она совершит негативные действия в сторону Швеции, которой она угрожает, то нет ничего такого, что США просто оставили бы незамеченным, ничего не предприняв», — указала она, объясняя, что имеется ввиду под «видами страхования безопасности».

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Анн Линде

В данный момент Швеция имеет статус страны — партнера НАТО. Сейчас в блок входят 30 стран, из скандинавских государств в нем состоят Норвегия и Дания. Однако на фоне российской военной операции на Украине началось активное обсуждение вопроса о возможном вступлении Швеции, а также Финляндии в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обещал оперативно принять обе страны в случае запроса от них.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о намерении подать заявку о вступлении в начале июня, сообщила газета Svenska Dagbladet со ссылкой на источники в парламентских кругах королевства.

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Процедура вступления в альянс должна обсуждаться в шведском парламенте Глава Левой партии Швеции Нуши Дадгостар предложила провести референдум по этому вопросу. «Из-за НАТО на поле боя могут оказаться не только сыновья и дочери политиков, но и шведский народ», — заявила она. 28 апреля глава МИД Швеции заявила, что правительство выступило против референдума.

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Фото:Bezhav Mahmoud / Swedish Armed Forces / TT / AP

Российские власти отреагировали негативно на планы Швеции вступить в НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российская сторона проинформировала Стокгольм о последствиях этого решения и об ответных мерах.

Говоря о мерах, которые Россия может принять при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об усилении группировки сухопутных сил вдоль границ с альянсом и существенном развертывании военно-морских сил в Финском заливе.

В Кремле заверяли, что Москва не рассматривает вступление Скандинавских стран в НАТО в качестве экзистенциальной угрозы для себя. «Нам придется делать наш западный фланг все более и более изощренным с точки зрения обеспечения нашей безопасности», — отметил при этом представитель президента Дмитрий Песков.

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Швеция гарантии безопасности НАТО заявка о вступлении США
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