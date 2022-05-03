Шольц заявил, что Германия поддержит решение Финляндии войти в НАТО

Канцлер Германии заявил, что никто не может быть уверен в том, что Россия не нападет на другие страны, и заверил, что Берлин поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО в рамках усиления оборонной стратегии Европы

Олаф Шольц (Фото: Jens Krick / Getty Images)

Германия поддержит решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО, поскольку военная операция России на Украине «вынудила Европу усилить свою оборонную стратегию». Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает Reuters.

«Никто не может предполагать, что российский президент [Владимир Путин] и правительство не будут вновь нарушать международное право с применением силы», — сказал Шольц.

В интервью журналу Stern он назвал политику Путина империалистической. «Он хочет расширить свою территорию и увеличить границы с помощью силы. Он отчаянно пытается восстановить былое значение России в изменившемся мире», — сказал канцлер.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что НАТО не планирует участвовать в спецоперации на Украине, но в случае нападения на члена организации последует ответ.

«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — отметил он, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».

Финляндия и Швеция имеет статус страны — партнера НАТО. Сейчас в блок входят 30 стран, из скандинавских государств в нем состоят Норвегия и Дания.

Активное обсуждение вопроса о возможном вступлении двух стран в альянс началось на фоне российской спецоперации на Украине.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс сможет оперативно принять Финляндию и Швецию в случае запроса от них.

В МИД России заявили, что вступление Финляндии в НАТО будет иметь «негативные последствия для стабильности на севере Европы». Россия усилит группировку сухопутных сил на границе с альянсом и развернет ВМС в Финском заливе, предупредил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает дальнейшее расширение НАТО за счет вступления в блок Швеции и Финляндии экзистенциальной угрозой для России. Тем не менее он подчеркнул, что в этом Москве придется «сбалансировать ситуацию».

Президент Финляндии Саули Ниинистё, в свою очередь, заявил, что предупреждения российских официальных лиц о последствиях при вступлении страны в НАТО являются ожидаемой реакцией.